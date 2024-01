Carros autônomos ainda são um desafio no Brasil

Divulgação Cruise é serviço de transporte por aplicativo que utiliza apenas carros autônomos





Os carros autônomos têm o potencial de revolucionar o transporte, tornando-o mais seguro, eficiente e acessível. No entanto, o Brasil ainda enfrenta alguns desafios para a implementação desses veículos.

Um dos principais desafios é a segurança. Os carros autônomos usam uma combinação de sensores, câmeras e inteligência artificial para se locomover. Estes sensores permitem que os carros identifiquem obstáculos, como outros veículos, pedestres e animais. As câmeras permitem que os carros reconheçam sinais de trânsito e outras marcas de sinalização. A inteligência artificial permite que os carros tomem decisões sobre como se mover com segurança.





No entanto, os carros autônomos ainda não são totalmente confiáveis. Eles ainda podem cometer erros, como não reconhecer um obstáculo ou reagir de forma inadequada a uma situação inesperada. Por exemplo, um carro autônomo pode não reconhecer um pedestre que está atravessando a rua fora da faixa de pedestres. Ou, um carro autônomo pode reagir de forma inadequada a um animal que atravessa a pista.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos em 2023 mostrou que apenas 26% dos brasileiros confiam nos carros autônomos. Os dos principais motivos para a desconfiança são a segurança e o impacto que os carros autônomos terão no emprego.

Além disso, as ruas e estradas brasileiras não são bem sinalizadas e muitas vezes estão em condições precárias. Isso dificulta o trabalho dos sensores e câmeras dos carros autônomos, que precisam de uma visão clara do ambiente para se locomover com segurança.

Fonte: Nacional