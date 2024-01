Casa da Mulher Brasileira: Cida Gonçalves anuncia R$ 58,5 milhões para MS

A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, anunciou nesta 2ª.feira (29.jan.24) que o governo do presidente Lula (PT) está liberando R$ 58,5 milhões para que sejam construídas duas novas unidades de Casas da Mulher Brasileira em Mato Grosso do Sul.

Conforme a pasta, a vinda da ministra sul-mato-grossense ao estado integra o cronograma do Programa Mulher Viver sem Violência e a iniciativa Brasil sem Misoginia.

Cida iniciou uma série de agendas em Campo Grande no sábado, 27 de janeiro. Além de um encontro com parlamentares estaduais e federais, a agenda incluiu uma reunião com integrantes do Conselho Estadual de Mulheres.

O Acordo de Cooperação Técnica assinado hoje entre o governador Eduardo Riedel (PSDB) e Cida mira a construção das unidades da Casa da Mulher Brasileira nos municípios de Corumbá e Dourados. Ao todo, foram liberados R$ 16 milhões para Dourados e R$ 7,5 para Corumbá. Posteriormente, cada um dos municípios receberá mais R$ 2 milhões para manutenção do equipamento. "O objetivo do equipamento é oferecer atendimento humanizado e multidisciplinar às mulheres em situação de violência com os principais serviços especializados para os mais diversos tipos de violência. A Casa de Corumbá é a primeira a ser construída em região de fronteira no país e a de Dourados, o primeiro projeto a prever atendimento especializado a mulheres indígenas", justificou a pasta em nota.

No montante destinado pelo governo Lula, há mais R$ 31 milhões para manutenção da Casa da Mulher da Capital. Como contrapartida, segundo o governador, o estado ingetará quase R$ 400 mil ao montante de 31 milhões à Capital.

A Casa da Mulher Brasileira a ser construída em Dourados será instalada em terreno de 8,5 mil m² vizinho à Reserva Indígena da cidade, área disponibilizada pela prefeitura, escolhida diante do volume de casos de violência contra a mulher registrados na região. Um crime gerou especial comoção em agosto de 2021, quando uma menina de 11 anos sofreu estupro coletivo e depois foi assassinada, sendo o corpo jogado do alto de um paredão em uma pedreira desativada.