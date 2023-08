"Casa dividida cai", cita Flávio Dino em Mato Grosso do Sul

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou a frente ampla e a missão de união do estado brasileiro, durante solenidade de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) 2 e o Programa de Ação na Segurança (PAS), nesta 2ª feira (28.ago.23), em Campo Grande (MS).

Na ocasião, como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, o presidente Lula (PT) destinou equipamentos e investimentos que neste ano devem alcançar R$ 200 milhões dedicados à segurança pública sul-mato-grossense.

Em seu discurso celebrando o investimento e exaltando o apoio da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apoios dos deputados federais e de senadores, Dino apontou que a união de diferentes alas da política está sendo a grande força do governo Lula 3.

O presidente que pegou um país dividido, de acordo com o ministro, vê a internet como um dos canais principais usado por correntes para se propagar o ódio. "Nós temos que distensionar a sociedade, a começar nesse espaço que hora eu penso que foi criado por Deus, hora eu penso que foi criado pelo pai da mentira, o Satanás, que é a internet. Que a internet faz casamento, vocês sabem disso? Namoro, casamento, mas a internet também separa e divorcia. E a internet aproxima as pessoas do mundo todo, propicia que façamos reuniões, mas hoje há uma lógica comercial. Há uma lógica do lucro acima de tudo, que faz com que essas empresas instiguem ódio em outras pessoas, para ganhar cliques, likes, acessos. É paradoxal isso! A gente lembra sempre quando tem um acidente de trânsito, muitas pessoas param o carro para olhar, para ver o que aconteceu, ver a tragédia. A mesma coisa acontece na internet, muita gente não vai em busca do belo, do bom, do bonito – bonito aqui duplamente – vai em busca exatamente do que é feio, da tragédia, do ódio, da oposição pela oposição, da vontade de dizimar o outro. E nós não podemos ter uma sociedade assim", comentou Dino.

Em seguida, o ministro citou uma passagem bíblica: "Eu lembro uma passagem bíblica em que o próprio Jesus Cristo diz que casa dividida cai. Nós podemos ter diferenças, mas não podemos ter divisão debaixo da mesma bandeira que é a bandeira do Brasil", apontou Dino.

O trecho original do livro religioso diz: "Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá”, em Matheus 12:25.

Para ressaltar a união de diferentes ideologias, o ministro também citou a parceria entre a senadora Soraya Thronicke e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que além de adversárias nas urnas nas últimas eleições, também integram alas ideológicas distintivas — já que Soraya chegou ao mundo político na onda bolsonarista — e Simone é de família tradicional de políticos e tornou-se aliada de Lula no segundo turno das eleições de 2022.

“A senadora Soraya que esteve comigo junto com o governador, junto com a Simone em outros momentos, os deputados também estiveram... Eu disse: bom, se junta Simone e Soraya, quem sou eu para poder resistir, porque elas compõem uma dupla de muita força. A Simone diz que eu sou uma muralha, eu recebi isso também como uma indicação que eu preciso emagrecer, mas essa muralha com certeza não resiste a força da mulherada do Mato Grosso do Sul”, descontraiu.

De fato a união das diferentes figuras políticas no palco chamava muito atenção. Além de Simone e Dino, no mesmo palco estavam os deputados estaduais Pedro Kemp, Gleice Jane e Geraldo Resende; a senadora Soraya Thronicke, o governador Eduardo Riedel, o deputado federal Vander Loubet e o deputado estadual João César Mattogrosso.

O ministro da Justiça fez questão de agradecer a maturidade dos representantes do povo que trabalham em conjunto com o governo federal. "Quero agradecer a todos os companheiros e companheiras que aqui estão, retransmitindo, frisando, sublinhando, realçando a mensagem de união. Nós temos diferenças, nós temos divergências, nós temos origens diferentes e ideologias diferentes, mas não podemos colocar isso na frente, acima do Brasil, acima das pessoas do nosso país", completou.