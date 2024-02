Celso Amorim dá recado a Venezuela: "Prisão política preocupa"

Reprodução/Twitter Nicolás Maduro em reuniao com Celso Amorim





O assessor Internacional da Presidência da República, Celso Amorim, enviou uma mensagem contundente à Venezuela nesta terça-feira (13), expressando preocupação com a recente prisão da ativista e especialista em questões militares Rocío San Miguel, juntamente com sua filha de 24 anos.

O governo brasileiro, diante desse cenário, decidiu intervir no caso, atuando nos bastidores para buscar uma solução para a questão política que envolve o país vizinho, especialmente em um ano de eleições presidenciais.

Em entrevista ao jornal O Globo, Amorim destacou a gravidade do recrudescimento da repressão na Venezuela, expressando inquietação diante do possível agravamento da situação. Ele ressaltou a importância do diálogo como meio de solucionar os conflitos e expressou sua preocupação com as liberdades civis e políticas no país.

"Não conheço todas as circunstâncias, mas o recrudescimento da repressão, se confirmado, é um fato que nos preocupa porque apostamos no diálogo", afirmou Amorim.

Além disso, o assessor internacional revelou ter mantido conversas tanto com o governo venezuelano quanto com representantes da oposição. Ele destacou que uma das principais preocupações da oposição é a continuidade da censura e da repressão por parte do governo de Nicolás Maduro contra seus adversários políticos.





Nesse contexto, a nova embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivania Maria de Oliveira, terá a responsabilidade de compreender os contextos políticos do país vizinho e apresentar soluções que possam contribuir para a resolução do conflito e a promoção da estabilidade na região.

