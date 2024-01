Cemtec: ano começa com sol e variação de nebulosidade

O primeiro dia do ano será de sol e nuvens no Estado. É o que diz o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Ainda de acordo com a meteorologia, não estão descartadas pancadas de chuvas localizadas, típicas de verão.

Três Lagoas terá uma das temperaturas mais altas, com máxima prevista de 32°C, enquanto Ponta Porã vai ter mínima estimada de 20°C.

Em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 22ºC e 27ºC nesta segunda-feira (1º).

