Centro de Informações Estratégicas, da GCE-MS, conclui todas as ações previstas para 2023

Sobre as entregas, deste ano, da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul), um dos setores que atuam, constantemente, na busca pela melhoria da gestão pública é o CIE (Centro de Informações Estratégicas) - órgão de assessoramento superior da CGE-MS e que organiza aglomerados de informações, extraídas das bases de dados dos Sistemas do Estado, construindo trilhas de auditoria de forma estratégica e potencializando o processo de Controle Interno.

Em 2023, entre as diversas atividades realizadas pela equipe, destacam-se:

reavaliação e validação nas trilhas de auditoria já existentes para adequação das extrações de dados, com vistas a geração de indícios de falhas e/ou distorções com maior precisão;

estudo dos bancos de dados que foram disponibilizados para conhecimento de suas tabelas;

construção de novas trilhas de auditoria, com o intuito de ampliar os assuntos abrangidos pela extração de dados automatizada;

participação em cursos de capacitação para o aprimoramento do trabalho de construção de informações estratégicas.

De acordo com a auditora do Estado e chefe do CIE, Ana Luiza Gonçalves, os obstáculos foram vencidos devido ao desempenho e determinação da equipe. "Nosso desafio é idealizar os assuntos a serem abordados pelas trilhas de auditoria, encontrar os pontos frágeis, dentro do que a legislação determina e, a partir daí, construir novos caminhos. Nosso esforço valeu a pena! Quando olhamos para trás vemos o quanto contribuímos com o Governo do Estado e que alcançamos todos os nossos objetivos pactuados no início deste ano", afirma.

Para 2024, Ana Luiza comenta as novidades que o setor desenvolverá. "Além da continuidade dos trabalhos, haverá implementação de novidades com parcerias de outras instituições para a melhoria da governança visando economicidade e produtividade no âmbito do Poder Executivo estadual", revela.

A equipe que trabalha no CIE tem acesso a todos os bancos de dados do Governo de Mato Grosso do Sul conforme a Lei Complementar n. 230/2016, artigo 6º.

"Os servidores da carreira Auditoria da Controladoria-Geral do Estado de MS têm acesso irrestrito a qualquer documento, informação ou base de dados, de forma nativa, dos sistemas de informação pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, para operacionalização do Controle Interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização, avaliação de gestão, prevenção à corrupção, ouvidoria, correição e de transparência pública e controle social", pontua a publicação.

A chefe do CIE avalia que o fato de fazer o que gosta contribui bastante para o sucesso das ações. "Gosto do que faço e acredito que na hora da execução dos trabalhos ajuda para o desenvolvimento das ações. Trabalhamos por demandas e também fomentamos melhorias por meio de construção de trilhas para auditoria contínua automatizada", finaliza.

Texto e foto: Karla Tatiane, CGE-MS Arte: Thaís Firmino

Fonte: Governo MS