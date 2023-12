CGE-MS contribui para a Campanha 'Caixa Encantada' do Governo do Estado

A CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) participa da campanha "Caixa Encantada", realizada pelo Governo do Estado, que distribuirá os brinquedos para 280 instituições que atendem crianças e adolescentes.

Em 2023, a arrecadação chegou a 166 brinquedos entre novos e usados. Um recorde se comparado com anos anteriores. De acordo com a controladora-geral Adjunta do Estado, Marina Hiraoka Gaidarji, a cada ano, os servidores da instituição vêm se empenhando na contribuição com a campanha.

"Fim de ano, sempre faz aflorar esse espírito de solidariedade, que muitos mantêm o ano todo de forma mais discreta, porém ao participarmos de uma campanha tão significativa, que atende tantas crianças em nosso Estado, vemos o resultado que faz o carinho de cada servidor, que se dispõe a colaborar, a participar na promoção de um Natal um pouquinho melhor para tantos. Tenho muita gratidão pela equipe que temos na CGE e por todo esse empenho", afirma a gestora.

A responsável pelo setor de Recursos Humanos e ponto focal da "Caixa Encantada", na CGE-MS, Raqueline Ovelar Soares Serrano, comenta sobre o trabalho de arrecadação e declara que é gratificante.

"Todas as campanhas realizadas na nossa instituição são bem aceitas pelos servidores e o retorno sempre é positivo. Acredito que, especialmente, nesta do Natal as pessoas ficam ainda mais sensibilizadas e, com isso, quem ganha são as crianças, pois, temos certeza que elas terão uma comemoração especial", comenta.

A campanha teve início em 30 de outubro com a arrecadação de 2,5 mil brinquedos na Corrida dos Poderes alusiva ao Dia do Servidor Público. Além das secretarias, autarquias e fundações, também participam da ação instituições de outros Poderes, parceiros do terceiro setor e ainda de federações e associações.

A ação "Caixa Encantada" acontece em todos os municípios do Mato Grosso do Sul e, no caso do interior do Estado, as doações são distribuídas localmente. O encerramento oficial da ação será às 14h, no dia 11 de dezembro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com a presença de todos os gestores do Governo do Estado.

