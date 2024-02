Chefe de Gabinete do PGJ compõe mesa solene de instalação da 12ª Legislatura da ALEMS

A Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Camila Augusta Calarge Doreto, participou, nesta segunda-feira (5/2), da sessão solene e festiva de instalação da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Plenário Júlio Maia.

A solenidade contou com a presença de representantes dos poderes, dentre eles o Governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB); o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Dorival Pavan; e o Presidente da Assembleia Legislativa de MS, Deputado Gerson Claro.

A sessão solene seguiu o rito estabelecido pelo Regimento Interno da Casa de Leis. O chefe do Poder Executivo, Governador Eduardo Riedel (PSDB), passou em revista à tropa formada pela Polícia Militar. Na sequência, ocorreu o hasteamento das bandeiras do Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Além dos deputados e servidores, participaram representantes de vários poderes e instituições.

No Plenário Deputado Júlio Maia, o Governador leu a mensagem constitucional à ALEMS. "Como é natural na sucessão entre governos, foram feitos rearranjos administrativos, mudanças de equipes e instalação de novos projetos e programas, considerando os conceitos e compromissos que defendemos nas ruas, hoje já transformados em um vigoroso plano prático de trabalho", disse Riedel, reiterando a determinação em cumprir o plano de governo que assumiu com a população.

Texto: Ana Carolina Vasques/Jornalista Assecom/MPMS com informações Ascom ALEMS

Fotos: Mariana dos Anjos/ALEMS

Fonte: Ministério Publico MS