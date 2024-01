Chuvas em SP: 500 pessoas desabrigadas e 4 morreram no fim de semana

Wagner Byrinait Região do Parque das Águas, em Sorocaba (SP), permanece alagada neste domingo (21)

As chuvas que atingem o estado de São Paulo desde a sexta-feira (19) deixou, até o momento, 500 desabrigados e matou quatro pessoas. O balanço da Defesa Civil Estadual foi atualizado na tarde deste domingo (21) e mostra que a situação é pior nas cidades do interior.

Os municípios mais atingidos são Sorocaba (SP) e Socorro (SP), na região de Campinas. As cidades vão receber ajuda humanitária do governo de São Paulo. "Foram enviados para o município de Sorocaba cerca mil itens de ajuda humanitária e cerca de 600 itens para Socorro", disse a Defesa Civil, por meio de comunicado oficial.

As duas cidades contabilizam:

- Sorocaba (SP): 486 desabrigados

- Socorro (SP): 14 desabrigados

Em Sorocaba, um temporal de 150 milímetros atingiu a cidade na madrugada deste sábado (20), alagou ruas, arrastou carros e atingiu um hospital referência no tratamento contra o câncer infantil, que ficou alagado e perdeu remédios e equipamentos. Por isso, o prefeito da cidade decretou situação de calamidade pública.

Em Socorro, estância turística no Circuito das Águas Paulistas, uma chuva de 100 milímetros em duas horas fez o rio do peixe transbordar. As ruas da região central foram tomadas pela água e ao menos 100 famílias foram atingidas. Na cidade, foi decretado estado de emergência. Veja imagens aéreas da cidade abaixo.

Fonte: Nacional