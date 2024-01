Chuvas no RJ: governo estadual anuncia medidas para minimizar estragos

Divulgação redes sociais / Governo RJ Cláudio Castro esteve em reunião com o Comitê Permanente de Chuvas para falar de como minimizar estragos causados nesse fim de semana no estado

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), esteve em uma reunião com o Comitê Permanente de Chuvas do governo nesta segunda-feira (15) para falar das medidas que estão sendo implementadas para minimizar os estragos das chuvas desse fim de semana no estado.

Medidas emergencias



De acordo com informações divulgadas pelo governo do estado do RJ, a limpeza das ruas, o auxílio à população por meio do Cartão Recomeçar e a busca por recursos para obras essenciais aos municípios fluminenses estão entre as prioridades neste momento.

O Corpo de Bombeiros do RJ entra na operação com 2,4 mil militares para darem suporte com drones, aeronaves, cães farejadores e especialistas em resgate em estruturas colapsadas.

Desde sábado (13) os bombeiros fizeram 268 salvamentos, sendo 118 na cidade do Rio de Janeiro, 79 em Belford Roxo, 45 em Nova Iguaçu, 11 em Mesquita, 7 em Nilópolis, 4 em São João de Meriti, 2 em Seropédica e 2 em Duque de Caxias.

Ainda sobre as medidas adotadas para auxiliar a Baixada Fluminense mais de 50 máquinas foram enviadas pela Secretaria de Infraestrutura. Entre elas, retroescavadeiras e caminhões para trabalhar com as prefeituras.

Reparo na BR-040 e reetabelecimento de energia



Entre as medidas de reparo que dependem de outros órgãos, o governo do RJ pretende notificar a ANTT e o Ministério dos Transportes para resolver a situação da BR-040. Além disso, a equipe de Cláudio Castro diz que vai mover uma ação contra a Concer, concessionária que administra o trecho.

Na reunião, também ficou estabelecido que a Litght, empresa fornecedora de energia elétrica, deverá reestabelecer o fornecimento de energia nas regiões afetadas.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social distribuiu entre as cidades afetadas 8,4 mil refeições, 1,7 mil unidades de garrafas e copos d'água, mais de 2,5 mil fardos de água, 2,5 mil cestas básicas, 450 colchões, 2,1 mil insumos entre kits de higiene pessoal e limpeza e 150 kits de enxoval.

Auxílio na Baixada Fluminense

Segundo o governo estadual, uma série de medidas estão em andamento na região. Entre elas:

- Envio nesta segunda-feira (15) à Nova Iguaçu de mais 500 cestas básicas, 167 fardos de água, 100 kits de limpeza, 100 kits de higiene e 100 colchões;

- Para Duque de Caxias, foi enviada um retroescavadeira para ajudar na desobstrução de uma área do canal do Caboclo;

- Também já foram distribuídas 1,4 mil refeições na cidade, e serão preparadas mais 2 mil para serem liberadas;

- No Restaurante do Povo do município, foi montado um centro de preparo e distribuição de refeições aos pontos de atendimento dos desabrigados montados nas cidades;

- Em Belford Roxo, foram entregues 180 fardos de água e 100 colchões. Serão enviados ainda mais 900 cestas básicas, 500 fardos de água, 150 kits de limpeza, 500 kits de higiene e maquinário;

- Para Queimados, foram disponibilizados 3 minis escavadeiras, 3 retroescavafeiras e serão entregues hoje (15) mais 100 cestas básicas e 50 kits de limpeza;

- Em São Gonçalo, o governo está atuando junto ao consórcio das obras do MUVI para a recuperação dos tubos levados pelas chuvas. O consórcio vai ressarcir as pessoas afetadas dentro de 15 dias.









Fonte: Nacional