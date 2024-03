Cida Gonçalves: Governo Federal está trabalhando para que todo dia seja dia das mulheres

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou na quinta-feira, 7 de março, em rede nacional, sobre a importância do resgate de políticas públicas voltadas às mulheres desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“No Brasil, temos muito o que comemorar. O Ministério das Mulheres – e os demais ministérios do Governo Federal liderado pelo presidente Lula – estão trabalhando para que todo dia seja dia das mulheres”, afirmou Cida, no início do pronunciamento, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

Pela primeira vez, o Brasil conta com um ministério exclusivo para mulheres. No último ano, a pasta liderou esforços que levaram à aprovação da Lei de Igualdade Salarial entre mulheres e homens, à criação do Programa Dignidade Menstrual, à articulação dos entes federados em prol de mais participação política das mulheres, entre outras conquistas.

“Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o Governo Federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, e vai inaugurar este ano novas Casas da Mulher Brasileira, que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para as mulheres em situação de violência”, enfatizou a ministra.

Cida destacou que mais de 17 milhões das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família são chefiadas por mulheres. E que 90% das unidades contratadas desde o início do Minha Casa, Minha Vida estão em nome de mulheres.

A ministra ressaltou ainda que o governo destinou R$ 28 milhões para ações de fortalecimento das mulheres negras empreendedoras, pesquisadoras e mães de vítimas da violência racial. E está investindo ainda R$ 6 milhões na oferta de bolsas de doutorado e pós-doutorado sanduíche no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas.

“As mulheres já ocupam espaços importantes em todos os setores da sociedade. Mas é preciso avançar mais. E o presidente Lula e todos os seus ministérios estão contribuindo e criando oportunidades para que toda mulher brasileira conquiste cada vez mais respeito, dignidade, igualdade e autonomia”, afirmou Cida.

Confira a íntegra do pronunciamento da ministra das Mulheres: