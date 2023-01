Cineasta pega R$ 407 mil dos cofres públicos e 'desaparece'

Gabriel Felipe Felix, formado em Cinema Integral pela Academia Livre de Cinema de São Paulo Operahaus, esteve uma década e meia estudando e trabalhando em Mato Grosso do Sul. No período, o paulista causou um prejuízo de mais de R$ 400 mil aos cofres culturais e depois desapareceu.



O nome dele começou a ser registrado em 2011 em Diários Oficiais. Na época, ele aparecia na lista de acadêmicos de licenciatura e bacharelado em Letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Outras aparições do nome dele em diário oficial eram sempre em posições de alguém especialista em análise de produtos audiovisuais. Foram necessários 7 anos para Gabriel conquistar a confiança da administração pública sul-mato-grossense.



Nos últimos 4 anos — de 2018 a 2022 — o cineasta começou a acessar as Leis de incentivo ao cinema sul-mato-grossense. Nesse período, conseguiu aprovar projetos audiovisuais que se somados, chegam a R$ 407.603,00. Após conquistar esses valores, o cineasta paulista desapareceu sem entregar parte dos produtos audiovisuais e deixando dezenas de pessoas, as quais constavam no projeto, sem pagamentos e sem explicações.



A reportagem do TeatrineTV conseguiu listar quais projetos e os valores Gabriel conseguiu acessar em sua empreitada em MS. Veja aqui.

Procurado por meio de seu perfil do Instagram, única rede onde é visto ativo, Gabriel não respondeu se pretende devolver os valores ou se entregará os filmes.

Veja a reportagem completa no TeatrineTV.