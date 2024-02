Circuito Brasília em Folia começa com lavagem das ruas

Começa neste sábado (10), o Circuito Brasília em Folia, a principal novidade do carnaval 2024 no Distrito Federal. A partir das 8 horas, os blocos de rua fazem a festa pelo trajeto que interliga o Setor Carnavalesco, no Setor Comercial Sul, a Plataforma Monumental, ao lado da Biblioteca Nacional, e a Plataforma da Diversidade, no Espaço Eixo Cultural Ibero-americano.

São quase 3 quilômetros carnavalescos, com circulação pelo Eixo Monumental e via de serviço S2, que sofrerão alteração no tráfego de automóveis para dar passagem à folia. Veja no mapa.

"Terá fluxo de trios e fanfarras, com programação simultânea nos três palcos e ao longo de todo o corredor por onde as pessoas vão caminhar. A gente até brincou que vai lançar o prêmio dos maiores maratonistas do carnaval", explica a produtora cultural que coordena o circuito, Dayse Hansa.

Nesse primeiro dia de carnaval, cada trecho iniciará com a lavagem do circuito, que será realizada por grupos de matriz africana, com o objetivo de deixar as melhores energias por onde a festa acontecerá.

O projeto Circuito Brasília em Folia foi promovido pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), com recursos de emendas parlamentares. As regras possibilitaram a parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que é a gestora do carnaval.

Plataforma da Diversidade

8h Lavagem do circuito Grupo Groove do Bem

10h Rebu convida Bloco Sapatônica

13h Rebu O Bloco

Setor Carnavalesco Sul

8h Lavagem do Circuito Grupo Folha Seca Afropercussão

11h Bloco Folha Seca

13h Bloco Na Batida do Morro

Plataforma Monumental

8h Lavagem do Circuito Grupo Asè Dudu Via S2 (altura da Biblioteca Nacional)

Trio elétrico (Eixo Monumental)

8h Lavagem do Circuito Grupo Asè Dudu

Trio Elétrico (Via S2)

15 às 19h Bloco das Braba

Fanfarra (Via S2)

17h Boi do Seu Teodoro

Os blocos tradicionais, que já desfilam desde o pré-carnaval, no último final de semana, continuam fazendo a festa no avião de Brasília e em várias cidades satélites. Confira a programação dos blocos que saem às ruas neste sábado.

CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte Asa Norte

Mama Tá Difícil - 10h às 19h Setor Comercial Sul Asa Sul

Mvuka - 17h às 22h - Setor de Diversões Sul - Praça Central Conic Asa Sul

Pais e Filhos - 10h às 16h - Mini Trio Estacionamento 12 do Parque da Cidade Asa Sul

Rebu O Bloco - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano Eixo Monumental

Concentra Mais Não Sai - 15h às 22h EQN 404/405 Asa Norte

Na Batida do Morro - 13h às 19h - Setor Comercial Sul (Quadras 4 e 5) Asa Sul

Galinho de Brasília - 14h às 22h SBS 3/4, estacionamento da Caixa Cultural Asa Sul

Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) - 16h às 22h - entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho - Cruzeiro

Bloco Baile da Piki - 14h às 22h - Praça Estação 16 Sul, em frente ao metrô Arniqueiras - Águas Claras

Mamãe Taguá - 13h30 às 20h30 - Taguaparque - Estacionamento do Centro Cultural Taguatinga

Araaxxta - 16h às 00h - salão comunitário - Candangolândia

Brincantes do Gama - 15h às 19h - Praça Lourival Bandeira (do Cine Itapuã) Gama

Calango Misturado - 14h às 19h - Quadra 2, Área Especial Varjão

Bloco Alafia - 16h às 23h - EQNP 1/5 Área Especial Ponto de Cultura Filhos do Quilombo Ceilândia

CarnaRock - 14h às 22h QNN Quadra 32 Área Especial G Ceilândia

Fonte: EBC GERAL