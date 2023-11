Coisec realiza o 1° Seminário de Segurança Pública em Campo Grande

O Conselho Institucional de Segurança de Campo Grande (Coisec), presidido pela Promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani, realiza nesta quarta-feira (22/11), o 1° Seminário de Segurança Pública, no auditório da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul (ADEPOL-MS).

O objetivo deste seminário é alinhar as ações policiais que desencadeiam atos inquisitórios e processuais, no intuito de buscar novas soluções junto às instituições atuantes no âmbito da investigação criminal. O evento conta com a presença dos representantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul; da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul; e Guarda Civil Metropolitana.

A aula magna de abertura será apresentada pelo membro do Consulado-Geral dos Estados Unidos da América, Mário Cunha, que explanará sobre "O papel do Consulado Americano na participação da segurança pública".

Na sequência, os representantes do MPMS, Promotores de Justiça José Arturo Iunes Bobadilla Garcia e Ricardo Benito Crepaldi, ministram a palestra "Elementos indispensáveis para a aplicação da fase processual (provas, envolvidos, testemunhas)".

No período da tarde, acontecerão mais três palestras: o Major da PM Frederico Françoso Canola discorrerá sobre "Direito penal militar e a investigação de crimes militares pela Polícia Judiciária Militar"; o Delegado João Eduardo Santana Davanço, abordará o tema "Atendimento a locais de crime pelas forças de Segurança Pública"; e, no encerramento, "A responsabilidade do Profissional de Segurança Pública no desenvolvimento da Ação Penal", com o Delegado Carlos Delano Ghering.

Evento - 1° Seminário de Segurança Pública

O evento conta com o apoio do Conselho Institucional de Segurança de Campo Grande (Coisec); do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul; da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul; e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui.

Texto: Waléria Leite - Jornalista/Assecom MPMS

Imagem: Ilustrativa evento

Fonte: Ministério Publico MS