Com 279 vagas, período de inscrições para concurso do HRMS inicia nesta segunda

O período de inscrições para o concurso público do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) inicia às 00 horas e 01 minuto desta segunda-feira 05 de fevereiro. Os interessados em concorrer às 279 vagas disponíveis devem realizar suas inscrições exclusivamente via Internet, as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março de 2024.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site www.selecon.org.br, e seguir todas as normas e procedimentos especificados no Edital. É fundamental que os participantes estejam atentos aos prazos estabelecidos para não perderem a oportunidade de participar do certame.

Um ponto importante a ser observado é o valor da Taxa de Inscrição, que varia conforme a categoria do candidato. O valor é de R$ 192,44 para profissionais de serviços hospitalares, R$ 120,27 técnicos de serviços hospitalares e R$ 72,16 para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, tais como a Lei Estadual n. 2.557, de 13 de dezembro de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 11.232, de 27 de maio de 2003, ou ainda pelas Leis Estaduais n. 2.887, de 21 de setembro de 2004, n. 4.827, de 10 de março de 2016, ou n. 5.386, de 30 de agosto de 2019, poderão solicitar a isenção do pagamento da Taxa de Inscrição no Concurso Público.

O período para solicitação de isenção da taxa é entre as 00 horas e 01 minuto do dia 05 de fevereiro até às 23 horas e 59 minutos do dia 09 de fevereiro de 2024. Os interessados devem atentar-se às exigências estabelecidas nessas legislações para garantir sua isenção. Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo 5

Assistente Social 5

Fisioterapeuta 15

Psicólogo 4

Farmacêutico 10

Farmacêutico Bioquímico 2

Biomédico 2

Enfermeiro 30

Engenheiro Clínico 1

Nutricionista 1

Médico 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro 2

Agente Condutor de Veículos 5

Agente de Serviços Hospitalares 30

Agente de Farmácia 20

Técnico em Radiologia 22

Técnico de Laboratório 9

Técnico de Enfermagem 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares 10

Auxiliar de Lavanderia 10

Clique aqui para acessar o edital na íntegra.

Joilson Francelino, Comunicação Funsau/HRMS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS