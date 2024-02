Com 4 mil oportunidades de emprego, Funtrab de MS começa a semana com nova lista de vagas

Repositor, servente, pedreiro, operador de vendas, montador de estruturas metálicas, garçom, carpinteiro, farmacêutico, auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha e tanta outras funções estão com vagas disponíveis em Mato Grosso do Sul. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abre a semana mais uma vez com uma lista de milhares de empregos.

As inúmeras oportunidades para os sul-mato-grossenses somam exatos 4 mil postos de trabalho espalhados pelo Estado. Em Campo Grande, são 1.393 vagas disponíveis atualmente. Fora estas, há ainda 41 exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Para estes, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com laudo médico atualizado. São cinco vagas para atendente de lanchonete, por exemplo, além de outras cinco para pedreiro. Há ainda oportunidades para conferente de carga e descarga, auxiliar financeira, entre outros.

Já no interior, Amambai aparece com 121 vagas de emprego em aberto. Em Batayporã são 93 oportunidades. Cassilândia também aparece na lista, com 235 vagas. Em Chapadão do Sul são 146 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 416, em Iguatemi 91, em Naviraí 88, em Nova Alvorada do Sul 105 e em Nova Andradina 170. Rio Brilhante, com 125, Sidrolândia com 197 e Três Lagoas com 116 vagas disponíveis fecham a lista.

A lista completa de vagas pode ser conferida neste link. Os interessados podem comparecer na respectiva Casa do Trabalhador de sua cidade, no endereço que consta na lista, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. As unidades também oferecem requerimento ao Seguro-desemprego.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS