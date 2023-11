Com apoio da Fundect, startups de MS chegam a Portugal para programa de imersão

As quatro startups e empresas de base tecnológica selecionadas pelo Programa Startup Global MS foram recebidas nesta semana em Aveiro, Portugal, para dar início ao programa de imersão no Parque de Ciência e Inovação (PCI - Creative Science Park). Os empreendimentos poderão ficar incubados por até um ano no local para desenvolver produtos e serviços inovadores, além de estabelecer conexões globais de comércio.

As empresas participantes do programa são: Agrointeli Tecnologia Ltda, Digna Engenharia Social, MGD Consultoria e ENG Soluções Tecnológicas. Para cada startup, o Governo do Estado, via Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), vai disponibilizar bolsas de 14.300 euros, em 11 parcelas, mais 1.300 euros de auxílio instalação.

Em Aveiro, a comitiva sul-mato-grossense foi recepcionada pelo diretor de operação do PCI, Hugo Coelho, pela diretora executiva da Universidade de Aveiro Incubator, Adriana Costa, pelo diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, e pelo gerente da Startup Sesi, Odilon Moura.

Márcio de Araújo Pereira ressaltou a importância do Programa Startup Global MS. "Com as bolsas, as startups poderão focar na melhoria de seus negócios e em conexões internacionais, ampliando horizontes com intercâmbio de informações e trocas comerciais que irão impactar positivamente em todo o ecossistema de inovação de Mato Grosso do Sul. Já anunciamos aqui a segunda etapa do programa, com a ampliação para 10 empresas participantes", destacou o diretor-presidente da Fundect.

Odilon Moura, da Startup Sesi, destacou o ineditismo da iniciativa. "Essa parceria propiciou uma condição rara que é permitir ao empreendedor que se concentre naquilo que é mais importante, que é o negócio. Foi emocionante poder receber as empresas em Portugal, apresentar os laboratórios e as pessoas com quem elas vão trabalhar no dia a dia", contou.

O Programa Startup Global é realizado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundect, e conta com apoio do Sistema Fiems, por meio da Startup Sesi.

Maristela Cantadori, Fundect

Fonte: Governo MS