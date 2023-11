Com cinco indicações, Mato Grosso do Sul é destaque no Prêmio Nacional do Turismo 2023

Criado pelo Ministério do Turismo em 2018, o Prêmio tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados aos setores público e privado e ao terceiro setor do turismo brasileiro.

Mais uma vez Mato Grosso do Sul é destaque no turismo nacional, desta vez com cinco indicações para o Prêmio Nacional do Turismo 2023, dentro de 'Iniciativas de Destaque no Turismo' e 'Profissionais de Destaque no Turismo'.

O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, que foi indicado em Profissionais de Destaque no Turismo, na categoria Governo - Dirigentes e Parlamentares, fala sobre as indicações de Mato Grosso do Sul.

"Estamos muito felizes com os resultados dos finalistas do Prêmio Nacional do Turismo, principalmente porque Mato Grosso do Sul é o Estado com o maior número de finalistas nas categorias de governo e iniciativas privadas. MS tem dois atrativos e duas iniciativas da Fundação de Turismo de MS finalistas do prêmio. Além disso também sou finalista mais uma vez, o único profissional do turismo finalista em três edições seguidas. Fico muito feliz com esse reconhecimento, pois é o resultado do trabalho que todo o time da FundturMS vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos", enaltece o diretor-presidente.

Além da indicação de Wendling, o turismo de MS teve mais quatro indicações de Entidade/órgão/empreendimento nas Iniciativas de Destaque no Turismo. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul foi indicada com as iniciativas "Apoio e Profissionalização das Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Estado de MS, na categoria 01 - Governança e Gestão do Turismo; e também com a iniciativa 'Bonito/MS: 1º destino de ecoturismo carbono neutro do mundo' na categoria 03 - Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas.

O atrativo Estância Mimosa Ecoturismo LTDA foi indicado com a iniciativa 'Estância Mimosa: 1º atrativo de ecoturismo do mundo a receber certificação Climate Positive', na categoria 03 - Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas.

Já o atrativo Buraco das Araras Ecoturismo foi indicado com a iniciativa Empreendimento Turístico Buraco das Araras, na categoria 06 - Valorização do Patrimônio Natural no Turismo.

O Prêmio

O 'Prêmio Nacional do Turismo 2023: o turismo transformando vidas' é o reconhecimento de quem faz o turismo brasileiro crescer e fortalecer como um dos segmentos econômicos com maior potencial para geração de emprego e renda no Brasil, bem como para promoção da inclusão social e da sustentabilidade ambiental.

Além do reconhecimento, pretende-se fazer com que tais iniciativas sejam disseminadas e replicadas em outros destinos brasileiros, como forma de contribuir para melhorar as condições do turismo em seus territórios. Entende-se que o reconhecimento gera engajamento e atuação em benefício do desenvolvimento do setor no Brasil.

Na edição de 2023, serão premiadas iniciativas de destaque em 10 categorias. Quanto aos profissionais, serão premiadas 09 categorias. A premiação possui caráter simbólico, sem valor comercial ou financeiro, e é concedida na forma de troféus, entregues aos primeiros colocados de cada modalidade, e certificados, conferidos aos finalistas.

Confira os demais indicados no link www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/premio-nacional-do-turismo

Você pode votar

Para votar, entre no site https://inscricaopremio.turismo.gov.br. Depois de realizar o login com sua conta do Gov.Br, escolha um dos três finalistas de cada categoria. A votação pode ser feita até o dia 1º de dezembro e a cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores será realizada em 16 de dezembro de 2023, na cidade de Brasília/DF, durante o Salão do Turismo 2023: Conheça o Brasil.

Débora Bordin, Comunicação FundturMS

*com informações do Ministério do Turismo

Foto de capa: Estância Mimosa Ecoturismo

Fonte: Governo MS