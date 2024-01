Com dados 'distorcidos', O Globo ataca ministro Silvio Almeida

A jornalista Julia Noia teria distorcido dadis na matéria "Gestão Silvio Almeida no Ministério de Direitos Humanos gasta só 56% da verba e tem derrotas até no governo", publicada nesta 2ª feira (29.jan.24), no O Globo.

Segundo o Ministério, a jornalista teve acesso a uma resposta detalhada na 6ª (26.jan.24) que mostrava que a pasta de Silvio Almeida executou 97,5% do orçamento em 2023, mas publicou que a gestão executou apenas 56% do orçamento no ano passado. "O Jornal O Globo distorce as informações e desconsidera em quase sua totalidade a ampla e detalhada resposta enviada pelo pelo Ministério no dia 26/01. Trata-se de uma nítida tentativa de manipulação dos fatos e direcionamento da narrativa, desconsiderando qualquer evidência e feitos realizados no ano de 2023", rebateu o Ministério de Direitos Humanos em nota à imprensa.

Eis a íntegra do relatório que comprova o que a pasta de Almeida disse.

"O Globo e a jornalista Julia Noia faltam com a verdade ao afirmar de maneira irresponsável que a pasta liberou apenas 56% do orçamento reservado para gasto em 2023, sem explicar como foi realizado o cálculo. Importante destacar que a execução total no ano passado foi de 97,5% do orçamento, sendo que os 2,5% restantes correspondiam a emendas parlamentares com impedimento técnico para execução. Dessa forma, o MDHC executou quase a totalidade do orçamento efetivamente disponível", acrescentou o MDH.

De acordo com a pasta, a prova de que a matéria é equivocada é que o MDH e da Cidadania não tiveram nenhum corte orçamentário motivado por baixa execução.

Para o MDH, a jornalista se equivocou ao levar em consideração apenas o percentual liquidado executado pelo Ministério em 2023. "Um dado que se analisado individualmente é extremamente positivo, se observado o fato de que se trata do primeiro ano de governo, quando há várias políticas em construção, diante de um cenário arrasador no início da gestão. Dessa forma, não só significa que empenhou praticamente todo o recurso, como no geral liquidou mais da metade", defendeu o MDH.

"A seguir, veja p trecho da resposta que já havia sido enviada à jornalista sobre como funciona o processo de execução e empenho orçamentário. A informação foi totalmente ignorada pela repórter Julia Noia, que preferiu manter o texto com desinformação e distorçõe", direcionou. Confira AQUI a íntegra do posicionamento no site do MDHC.

O Ministério dos Direitos Humanos esclareceu que todos os valores empenhados foram aplicados e estão sendo pagos conforme o cronograma de desembolso, seguindo a execução do orçamento público.

Disse que Noia que consultou o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) distorceu os dados, e houve diversas entregas substanciais em pautas centrais, como a política para pessoas em situação de rua e o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).

O Ministério também explicou que promoveu ampla articulação entre atores institucionais para a proteção, promoção e reparação de direitos humanos. Além disso, o Ministério revelou que conseguiu 40 vagas para concurso público na área dos direitos humanos e criou o Observatório Nacional dos Direitos Humanos.