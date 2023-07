Com emenda de R$ 600 mil, Vander viabiliza escola indígena em Miranda

Ao indicar uma emenda de R$ 600 mil, o deputado federal Vander Loubet (PT-MS), viabilizou a construção de uma escola de educação infantil na Aldeia Mãe Terra, em Miranda (MS).

O centro educacional irá atender 120 alunos indígenas das 58 famílias que vivem no local. Contará com duas salas de aula, dois banheiros, sala de direção, cozinha, refeitório e pátio.

De acordo com a Prefeitura de Miranda, a obra está prevista para ser entregue no final deste ano, com o intuito de que o período letivo comece no início de 2024.

A solicitação da verba teve início em 2022, após o prefeito Fábio Florença e do vereador Emiliano Boiadeiro, levarem o pedido do cacique Zacaria e de lideranças da região, para que se fizesse uma escola de alvenaria na aldeia.

Segundo o vereador Boiadeiro, atualmente, os alunos assistem às aulas em um barraco feito de palha.

“É muito triste ver a situação dos alunos que pegam sol, chuva, poeira, além de passarem calor e frio, por conta do espaço ser totalmente aberto. Me senti na obrigação de ir em busca de recursos para dar mais qualidade a essas crianças. Quando falei com o deputado, ele me atendeu prontamente. Só temos que agradecer ao Vander por todo apoio que tem dado à Miranda”, afirmou o vereador, que lembrou de outras colaborações com o deputado, como a entrega de equipamentos para a agricultura familiar, a implantação do projeto Horta da Aldeia e emendas para a saúde pública.

O prefeito Fábio ressaltou que a parceria entre a Prefeitura e o deputado Vander é essencial para o desenvolvimento do município “O deputado sempre é muito solícito conosco e nos atende com agilidade. Essa emenda vai contribuir muito, principalmente para atender as nossas comunidades indígenas, que sempre são contempladas pelo mandato do Vander”, pontuou o gestor municipal.

Para o deputado Vander, a obra dará mais oportunidade para as crianças da comunidade. "Tenho certeza que essa nova escola vai gerar grandes frutos para a aldeia. O ensino transforma vidas e fico feliz de estar contribuindo com esse processo”, concluiu Vander.

