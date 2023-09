Com emenda de Vander, projeto fortalece agricultura familiar em MS

Uma emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Orçamento Geral da União vai tornar possível uma das providências mais significativas para promover a inclusão social e econômica em Mato Grosso do Sul. Em articulação com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), o recurso será destinado ao projeto "Fortalecendo a Agricultura Familiar", que capacita para a implementação de boas práticas, inclusão digital, civil e fiscal.



A coordenação do projeto é da professora Aline Gomes da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A colaboração se dará na identificação e mobilização de produtores rurais de Campo Grande, para que participem das ações de formação do projeto e na indicação de corpo técnico para ministrar os cursos necessários, mediante pedido da coordenação. As bases e objetivos estão sendo definidos e contam com ampla participação de todos os segmentos envolvidos, como ocorreu na 2ª.feira (12.set.2023).



Nesse dia, reuniram-se o superintendente regional do Incra, Paulo Roberto Silva; o diretor-presidente da Agraer, Washington Wileman, e os diretores Marcos Roberto de Melo (executivo) e Landmark Rios (Controle Interno); o professor Ido Michels, chefe de gabinete de Vander Loubet; a professora e zootecnista Aline Gomes da Silva, da UFMS; a administradora e socióloga Aimê Martins e representantes das associações da agricultura familiar de Campo Grande.





AVANÇO

Landmark Rios deduz que com o envolvimento cada vez maior e mais efetivo das representações sociais e governamentais, avançará a construção e a execução do projeto: "Dessa forma, será possibilitado ao poder público acelerar e ampliar o acesso das pessoas aos benefícios pré-estabelecidos em seu conteúdo de prioridades, de acordo com os critérios de inclusão".



Por sua vez, Vander Loubet reforça o comprometimento do governo Lula com todas as forças sociais e políticas determinadas a fortalecer os setores produtivos em todos os níveis. "Há um grau maior e mais urgente de atenção aos pequenos produtores. E é por isto que o governo elaborou para o Plano safra 2023/24 um planejamento orçamentário que vai atender, de fato, as diversas escalas de produção, respondendo às demandas de subsistência e de mercado", enfatiza.