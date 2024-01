Com estoque em baixa, Banco de Leite Humano do Hospital Regional convoca doadoras

O Banco de Leite Humano do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) está com o estoque de baixo, operando atualmente com apenas três litros de leite.

Diante disso, o setor convoca as doadoras a ajudarem a normalizar os estoques que atendem à demanda da UTI Neonatal, Unidade Intermediária Neonatal, Método Canguru e CTI Pediátrico do HRMS.

O leite humano é importante para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos por conter todos os nutrientes necessários, além de ser rico em anticorpos que fortalecem o sistema imunológico e previnem infecções. Para bebês prematuros e com baixo peso, o leite humano é ainda mais crucial, pois auxilia no crescimento e na proteção contra doenças graves.

Quem se interessar em doar deve entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelo número (67) 33782715.

Joilson Francelino, Comunicação HRMS

Fonte: Governo MS