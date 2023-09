Com foco na Rota Bioceânica, Vander assume cadeira no Parlasul

Na 2ª feira (25.set.23), o Parlamento do Mercosul (Parlasul) realizou sua 89ª sessão plenária em Montevidéu, capital do Uruguai. Na ocasião, o órgão deu posse à representação brasileira para o período 2023-2027.

Entre os senadores e deputados federais brasileiros que tomaram posse está o deputado Vander Loubet (PT-MS), que assumiu a vaga de olho nos debates que se darão em torno da Rota Bioceânica.

"Esse é um espaço importante de debate para nós do Mato Grosso do Sul. Além das questões do Mercosul, temos a questão da Rota Bioceânica, projeto estratégico para nosso estado e que envolve a integração de quatro países que fazem parte desse mercado comum", destacou Vander, se referindo a Brasil, Argentina e Paraguai - países fundadores do Mercosul — e Chile — país associado.

Ainda de acordo com o deputado pantaneiro, com a Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul estará no centro do desenvolvimento do Mercosul, já que o corredor rodoviário beneficiará não apenas o estado e o Brasil, como os demais países do continente.

"A gente fala muito das exportações de proteínas do nosso estado e da Região Centro-Oeste para o mercado asiático, mas a verdade é que a Rota Bioceânica vai trazer impactos para outros países. Por exemplo: os produtos que o Brasil importa do Chile entram pelo Rio Grande do Sul. Entrando pela Rota essa distância será bem menor. A mesma coisa com produtos que importamos da Argentina e do Paraguai. Ou seja, todo o Mercosul vai poder tirar proveito do projeto, daí a importância de fazer esse debate no Parlasul", conclui Vander.