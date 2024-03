Com investimentos de R$ 227,3 milhões, Governo de MS reforça compromisso com a segurança hídrica

Com agenda sustentável e importantes investimentos nos municípios de Mato Grosso do Sul onde a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) é concessionária do serviço de saneamento básico, o Governo do Estado mantém o compromisso com a segurança hídrica da população sul-mato-grossense.

No Dia Mundial da Água, comemorado hoje (22), e mesmo após alcançar a universalização dos serviços, a Sanesul continua a investir na preservação e gestão responsável dos recursos hídricos nos 68 municípios onde opera, destacando a importância da reservação - armazenamento e tratamento para o consumo - de água como parte integrante de suas iniciativas.

“Temos uma importante tarefa, e garantindo saneamento básico estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso reflete diretamente na saúde da nossa gente”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Como parte do seu plano de investimento, a empresa do Governo do Estado, aplicou R$ 227, milhões no setor de infraestrutura de saneamento, incluindo água tratada, esgotamento sanitário e equipamentos.

“Entre outros benefícios, esses investimentos que a Sanesul está fazendo nas cidades onde opera, aumentam os indicadores de saneamento e saúde”, afirmou o diretor-presidente da companhia, Renato Marcílio, que destacou ainda o comprometimento com a excelência operacional, sustentabilidade ambiental e o bem-estar das comunidades atendidas.

Em um contexto global, onde a água é um recurso cada vez mais escasso e precioso, a Sanesul atua para garantir que a segurança hídrica seja mantida e fortalecida para as gerações presentes e futuras em Mato Grosso do Sul, onde a empresa investiu R$ 227.378.656,46 em 2024.

Benefícios

No Brasil, a celebração ao Dia Mundial da Água vem acompanhada dos primeiros avanços do Marco Nacional do Saneamento, aprovado pelo Congresso em 2020, que prevê a universalização dos serviços de saneamento básico no país até 2033, com 99% da população brasileira assistida com água potável e 90% de tratamento de água e esgoto.

A produção total de água, no Estado, é de aproximadamente 11 bilhões de litros distribuídos por mês para atender uma população de 1.665.013 habitantes. São cerca de 655.729 ligações de água e a capacidade de reservação é de 136.934 m³.

Atualmente, a Sanesul mantém 456 poços e 343 reservatórios em funcionamentos, com extensão de 10.900 km da rede de água. Além de levar água de qualidade para a torneira da população das cidades onde opera, a Sanesul tem área de cobertura do esgoto de mais de 62% no Estado.

O papel da companhia no sistema de esgoto, assegura a coleta, tratamento e devolução da água à natureza de forma praticamente idêntica à sua origem.

A universalização dos serviços de saneamento básico possibilita diversos benefícios para a sociedade, como a melhora em indicadores da saúde pública, diminuição da mortalidade infantil, estímulo à economia e mais qualidade de vida de forma geral.

"Estamos comprometidos em continuar expandindo o acesso ao saneamento básico em Mato Grosso do Sul para garantir um futuro mais saudável e próspero para todos os nossos cidadãos”, afirma Marcílio.

Além dos investimentos no setor, a Sanesul promove ações contínuas visando à preservação dos mananciais, como a limpeza no Rio Aquidauana e nos córregos que abrangem a cidade turística de Bonito, que tem previsão de ocorrer neste sábado (22).