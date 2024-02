Com planejamento, Governo de MS recebe demandas do município de Jateí

Para continuar com o foco municipalista, o Governo do Estado recebe desde o início do ano, os prefeitos dos municípios de Mato Grosso do Sul para estabelecer prioridades e planejar a atuação nos próximos anos.

O governador, Eduardo Riedel, se reuniu hoje (19) com o prefeito de Jateí, Eraldo Leite. Com quase a totalidade do município asfaltado, a Administração Municipal solicitou recursos para recapeamento da área urbana.

"Estamos dando sequência ao plano de obras do Estado, por isso retomamos a conversa com os prefeitos. Ouvimos as prioridades e definimos com podemos ajudar", explicou Riedel.

"A reunião foi muito proveitosa. O governador Riedel é municipalista, e dá uma demonstração de parceria com os municípios. O Governo do Estado tem sido parceiro nas obras mais necessárias, que são contempladas. Só temos a agradecer por ele atender nossas demandas. O que Jateí precisava o Estado está atendendo", disse Leite.

Atualmente o Estado mantém investimentos de R$ 12,6 milhões em infraestrutura, saúde e educação em Jateí. Entre as obras estão as reformas das escolas estaduais Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna (entregue em junho do ano passado) e Bernadete Leite (que deve ser concluída até agosto deste ano). Na infraestrutura saneamento básico, drenagem, pavimentação e outras frentes são mais de R$ 3,7 milhões em recursos.

