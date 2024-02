Com planejamento, Governo de MS vai expandir obras e investimentos em Nioaque

Para realizar o planejamento da atuação e ações que serão desenvolvidas nos próximos anos em de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado mantém diálogo para receber projetos e demandas dos 79 municípios.

Nesta terça-feira (6), o governador Eduardo Riedel participou de uma reunião de trabalho com o prefeito de Nioaque, Valdir de Souza Júnior, que apresentou as prioridades de investimentos e obras no município.

"Temos uma relação com cada um dos 79 municípios do Estado, pensando na prioridade de cada um. Então, olhando para os próximos anos, ouvimos e buscamos atender as necessidades e demandas, sempre voltados a ações que atendem a população", afirmou Riedel.

Atualmente, Nioaque executa diversas obras e projetos com investimentos de aproximadamente R$ 50 milhões em torno de R$ 30 milhões em recurso destinados pelo Governo do Estado em diversas áreas.

Na apresentação dos novos planos, o município solicitou apoio para execução de obras que somam mais R$ 10 milhões em investimentos. Entre elas a construção de uma quadra poliesportiva e a cobertura de outras duas em escolas rurais e indígenas , além da pavimentação da Avenida Visconde de Taunay e do entorno do Bairro Santa Amélia, e a revitalização das praças XV de Novembro e dos Heróis.

"Saímos extremamente satisfeitos e agradecemos os investimentos que o Governo do Estado vem realizando. Trouxemos as lideranças da nossa comunidade para a reunião com o governador, que nos recebeu com a equipe de secretários, e é muito importante a sensibilidade de conversar e estabelecer as necessidades de investimentos para a cidade", disse o prefeito Valdir Júnior, que também é o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

Como parte das ações voltadas a fortalecer os municípios do Estado, o governador realiza desde janeiro, uma série de reuniões de trabalho para ouvir as necessidades e demandas, inclusive para definir projetos prioritários e parcerias para investimentos.

Em Nioaque, uma das obras de maior destaque é a universalização da rede de saneamento básico, que passará de 18% para 92%.

Os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Seilog), além de deputados estaduais, secretários municipais, vereadores de Nioaque e outras lideranças do Estado e do município, também participaram da reunião de trabalho.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

Fonte: Governo MS