Com plano de Turismo de Conservação, governador recebe fundadores do "Great Plains Foundation"

O governador Eduardo Riedel se reuniu com os fundadores do “Great Plains Foundation”, organização internacional que atua na África, Dereck e Beverly Joubert. O casal mantém ações de preservação da vida selvagem e realizam safáris personalizados de aventura nos países africanos de Botsuana, Zimbábue e Quênia.

“O Pantanal é uma das nossas grandes prioridades. Temos atuado de forma intensa para garantir a preservação ambiental, inclusive com nossa meta de chegar a 2030 neutralizando as emissões de carbono”, afirmou Riedel.

Em Mato Grosso do Sul, a organização internacional pretende expandir as ações e atuar também no Pantanal. “Nós já atuamos na proteção ambiental, e temos interesse na conservação das espécies. Precisamos entender mais e por isso queremos trabalhar no Pantanal”, explicou Beverly.

Ambos, que também são fotógrafos e cineastas – já produziram 35 filmes e documentários sobre a vida selvagem, e receberam diversos prêmios –, iniciam hoje (19) um passeio pelo Pantanal. “Vamos fazer uma expedição pela Serra do Amolar e Porto Jofre, para termos a experiência e poder organizar os próximos passos”, explicou Dereck.

O presidente do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), que firmou parceria com a “Great Plains Foundation” em prol da conservação do Pantanal, Ângelo Rabelo, também participou do encontro.

A organização internacional tem foco na experiência turística como ferramenta de ação. Para a “Great Plains Foundation”, ecossistemas saudáveis e em pleno funcionamento são a base sobre a qual todos os outros sistemas operam. Por meio de projetos que abordam a conservação de paisagens inteiras, a organização tem impactado positivamente com ações na África.

Além do “Turismo de Conservação” proposto, a organização internacional busca restaurar, revigorar e proteger áreas selvagens, sua fauna e sua flora. As iniciativas são focadas na conservação de espécies específicas, mas com o objetivo de proteger os ecossistemas abrangentes nos quais essas espécies residem, e com projetos amplos de vida selvagem, paisagem ou comunidade.

“O IHP tem mais de 20 anos de atuação em prol do Pantanal e, agora, receber o reforço da Great Plains Foundation nos orgulha muito, pois será uma revolução do nosso turismo. O esforço de conservação passa pela transferência de tecnologia e competência em ecoturismo e a Great Plain é uma referência mundial”, disse Rabelo.

Verde e próspero

No dia 30 de maio, o Pantanal ganhou o primeiro projeto com certificação de crédito de carbono, o "REDD+ Serra do Amolar", com lançamento realizado em Corumbá.

A parceria é com o IHP, com apoio do Programa Conexão Jaguar. O Governo do Estado realiza suas ações por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). O projeto prevê a conservação do meio ambiente e proteção da biodiversidade do Pantanal.

"É uma iniciativa inédita no Estado e no Pantanal. Um mecanismo chamado REDD+ que recebe crédito por desmatamento evitado. É uma iniciativa muito importante porque mostra que o Pantanal tem potencial ambiental econômico. Acredito muito nessa linha porque isso gera resultados e contribui para preservação do bioma", disse Riedel.