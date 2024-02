Com previsão de forte calor, cidade de SP entra em estado de atenção

Adnews Em São Paulo, feriado terá sol forte nos quatro dias e previsão de baixa umidade do ar

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção após decreto da Defesa Civil Municipal na manhã desta sexta-feira (9) devido a previsão de calor intenso. As orientações dadas pelos órgãos de saúde são manter a hidratação, evitar exercícios físicos intensos e uso de protetor solar.

A umidade relativa do ar oscilou em torno de 50% nesta manhã e pode chegar até os 35% durante a tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima nesta sexta deve chegar a 33°C. A tendência é que haja calor intenso durante os próximos quatro dias de Carnaval.

Os termômetros devem ficar entre 19°C e 32°C no sábado (10) e a umidade do ar deve permanecer próxima de 32%. No fim da tarde e começo do anoitecer, haverá aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva.

No domingo (11), as temperaturas devem ficar entre 20°C e 33°C, podendo haver pancadas isoladas de chuva no entardecer.

Na segunda de Carnaval (11) haverá sol e possibilidade de chuva à tarde, com temperatura entre 21°C e 32°C. No dia seguinte (12), a temperatura deve permanecer entre 22°C e 31°C.





Sabesp vai distribuir água

Devido a previsão de altas temperaturas, serão distribuidos 50 mil copos de água pela Sabesp em tendas de saúde instaladas pela Prefeitura para o Carnaval de rua (os copos só serão destinados para tendas de atendimento médico). A Sabesp também vai dispor um caminhão-tanque no Parque Ibirapuera, de onde vão sair os megablocos na cidade paulista.

Além disso, bebedouros serão instalados nas seis estações com mais fluxo de foliões. Os equipamentos vão funcionar durante os quatro dias de Carnaval, das 10h às 17h. Veja a lista:

República (Linha 3Vermelha e Linha 4Amarela);

Palmeiras-Barra Funda (Linha 3Vermelha, Linha 7Rubi e Linha 8Diamante);

Vila Madalena (Linha 2Verde);

Paraíso (Linha 1Azul e Linha 2Verde);

Vila Mariana (Linha 1Azul);

Sé (Linha 1Azul e Linha 3Vermelha)

Fonte: Nacional