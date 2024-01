Com previsão de tempo firme, chuvas isoladas podem ocorrer em MS nesta sexta-feira

A sexta-feira (19) deverá ser com tempo firme e pouca nebulosidade, de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima).

Porém, não estão descartadas pancadas de chuva de forma isolada, com precipitação em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho é registrado apenas aumento de nebulosidade.

Pontualmente, e com menor probabilidade, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Estão previstas temperaturas mínimas entre 24°C e 26°C e máximas que podem atingir 35°C nas regiões Norte, Central e Sul do Estado.

Para as regiões Pantaneira, Bolsão e Sudoeste as mínimas oscilam entre 25°C e 30°C e as máximas podem chegar até 40°C.

Em Campo Grande, as temperaturas mínimas podem ficar entre 25°C e 26°C e máximas previstas podem ser de até 34°C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20% e 40%. Os ventos variam entre o quadrante norte e oeste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Comunicação Governo de MS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS