Com visita à ALEMS, Associação finaliza projeto sobre cidadania e perspectiva de vida

Um projeto que estimula a consciência para a cidadania e a perspectiva de futuro teve como culminância a visita à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), realizada na tarde desta quarta-feira (6), a convite do deputado Roberto Hashioka (União). Conscientes do direito de sonhar e certos do desejo do futuro profissional, 32 crianças e adolescentes da Associação Lar do Pequeno Assis (ALPA) andaram pelas dependências do Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, e tiveram a oportunidade de conhecer sobre o trabalho parlamentar e o papel da Casa de Leis.

Os alunos, com idades entre nove e 15 anos, tinham na ponta da língua as profissões que pretendem exercer quando adultos: jogador de futebol, professor, padre, médica veterinária, lutador de judô, psicóloga, pediatra, delegada, policial, atleta de badminton, empresário do setor de tecnologia, jogador de basquete, investigadora, baterista, engenheira civil e prefeita, entre outras atividades. Certeza de futuro aberta pela ampliação da percepção de cidadão, de pessoa com direitos e deveres e com liberdade de construir a própria vida.



Maria Júlia sonha em ser prefeita e cuidar das crianças

Entre as que estão certas sobre o que fazer na vida adulta, está Maria Júlia Rodrigues, 12 anos. "Quero ser prefeita", afirmou, convicta. E já sabe qual será uma de suas prioridades. "Vou melhorar a educação e proteger as crianças da violência e de tudo. Vou fazer projetos para melhorar a vida das crianças", contou. Também com projeto profissional definido, Ana Júlia Smith, 11 anos, futura engenheira civil, admirou-se com o prédio da Casa de Leis. "É muito bem estruturado e bonito", avaliou.

A perspectiva de futuro está associado ao trabalho de sensibilização sobre cidadania, de acordo com a assistente social Dayane Talgatti, que estava entre os três voluntários da Associação que acompanharam as crianças e os adolescentes. "Lá no Lar do Pequeno Assis, a gente trabalha muito com a cidadania. Muitos não tinham perspectiva quando entraram lá. Agora já têm. E isso tem a ver com a percepção que eles têm de si mesmos como cidadãos. É muito importante eles ter essa visão de crescimento", comentou.

A assistente social Jennifer Fonseca da Silva, coordenadora da Associação, reforça a relevância de iniciativas focadas na cidadania. Ela falou sobre o projeto, que foi finalizado com a visita à Casa de Leis. "Nesse projeto, que é sobre cidadania, buscamos fazer um trabalho de conscientização sobre o prefeito, vereador, deputados, presidente. Inclusive, fizemos uma eleição do grêmio como parte deste projeto", disse, acrescentando que a visita à ALEMS foi a culminância da ação.

A ideia da realização de projeto que ajudasse os alunos a conhecer mais sobre política, os Poderes e os representantes eleitos pelo povo, surgiu em uma roda de conversa com o professor de judô Augusto Lobo, também voluntário da Associação. "Antes da aula de judô, a gente faz um momento de escuta, uma roda de conversa. Numa dessas rodas, vimos que algumas crianças não sabiam a função do vereador, governador, deputado, presidente. A gente, então, buscou mostrar para eles o funcionamento do Legislativo, do Executivo", disse.

"É preciso pensar grande", diz deputado

Em sua conversa com os estudantes, o deputado Roberto Hashioka, além de explicar sobre o trabalho parlamentar, reforçou a importância do sonho. "Vocês devem pensar grande, sonhar alto. Vocês são a nossa esperança", falou o deputado.

Para a equipe de comunicação da ALEMS, o parlamentar retomou a necessidade de estimular a perspectiva de vida. "Eles têm que pensar grande, sonhar. Para uma criança, tudo é possível. Por isso, as crianças têm que realmente sonhar, pensar alto", reiterou. E ações, como a visita à Assembleia, ajudam nesse incentivo, de acordo com o deputado. "As crianças têm facilidade de absorver tudo que presenciam. Então, essas oportunidades são muito boas", completou.

Durante a visita, o deputado também entregou aos representantes da ALPA uma moção de congratulação por serviços prestados à comunidade.

Associação

Fundada em 2003, a Associação Lar do Pequeno Assis, com sede em Campo Grande, presta serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Entre outras atividades, a entidade atua com oficinas e aulas de dança, música, esportes, além de recreação e projetos de cidadania. Atualmente, a ALPA atende 120 crianças e adolescentes com idades entre seis e 15 anos.

Serviço

Para agendar uma visita guiada à ALEMS, é necessário entrar em contato com a Gerência de Cerimonial, pelo telefone (67) 3389-6359.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS