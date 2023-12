Comunicação da ALEMS lança livro com reflexão sobre a depressão 

Para encerrar o segundo semestre de 2023, vamos a mais um lançamento de livro digital produzido pela Gerência de Site e Mídias Sociais, vinculada à Secretaria de Comunicação Institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O título, bem curioso, aguça ainda mais o desejo de crianças e adultos iniciarem os cliques no ebook "Para onde vai o buraco quando o tatu fica feliz?".

Desta vez, o material aborda as possibilidades de enfrentar momentos de tristeza e até a depressão. A história, contada pelo jornalista Osvaldo Junior e a programadora visual Luciana Kawassaki, que compõem a equipe de Comunicação da ALEMS, é sobre o tatu Feliz.



O tatu nos ensina a procurar ajuda Arte: Luciana Kawassaki

O pequeno morador do Pantanal amava "se fazer de bola e viajar na imaginação", transformava-se em super-herói, fazia da terra um rio multicolor. Mas teve a alegria desbotada, um dia, pela força de um temporal, que "deixou tudo cinza no Pantanal".

O tatu Feliz desanimou na vontade, começou a se irritar constantemente, perdendo a alegria da convivência. E como ele conseguiu sair desse "buraco" cada vez mais profundo? É o que você vai descobrir nesse oitavo livro da coleção "Cidadania é o Bicho". Todas as edições têm como cenário o Pantanal e, como personagens, animais do bioma.

A publicação do material integra as ações do próximo mês "Janeiro Branco", instituído pela Lei Federal 14.556/2023. A campanha foi criada para promover e ampliar ações de promoção da saúde mental, como a divulgação da história do tatu Feliz. O livro digital pode ser mais uma ferramenta para a abordagem do tema saúde mental com o público infantil ou com pessoas que trabalham com crianças, bem como pais ou cuidadores.

Para acessar gratuitamente o livro digital "Para onde vai o buraco quando o tatu fica feliz?", clique aqui .

Para conferir todos os livros da coleção, clique aqui . E não se esqueça que você pode ser a rede de apoio de alguém.

