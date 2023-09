Concretiza-se: PP e Republicanos entram para o governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta 4ª feira (6.set.23), por meio de nota, a entrada do Partido Progressista (PP) e do Republicanos para a base do governo petista.

A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), disse que o deputado federal André Fufuca, do PP do Maranhão, assumirá o Ministério do Esporte. Já o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, assumirá o Ministério de Portos e Aeroportos.

Além disso, a nota também anunciou que o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), deixará o Ministério de Portos e Aeroportos para assumir o recém-criado Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Essas mudanças foram adiantadas mais cedo aqui no MS Notícias.

De acordo com a Secom, a nomeação e posse dos ministros ocorrerá na próxima semana, logo após o retorno do presidente Lula da viagem à Índia para participar da cúpula do G20.

EX-ADVERSÁRIO

Fufuca é cria integrante da tropa de choque do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. O aliado de Cunha também votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em 2021, também atuou como amigão do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a fracassada gestão em meio a pandemia. E o mais agravante, neste ano, Fufuca votou a favor do marco temporal para demarcação de terras indígenas — texto que contrariava o atual governo.

Apesar de todos os indícios de que o político é uma 'serpente da extrema direita', na 3ª feira (18.jul.23), Fufuca se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após o encontro, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a entrada do PP, assim como do Republicanos, no governo está “consolidada”. Na prática, a nomeação de Fufuca vai selar a aliança do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a gestão Lula. Já havíamos sinalizado isso aqui no MS Notícias.