Conheça as vencedoras do WME Awards Brasil 2023

Pelo sétimo ano consecutivo, agora com apoio e curadoria da Revista Billboard , São Paulo recebeu o WME Awards Brasil, um evento para celebrar a presença feminina em nossa música. O encontro reuniu grandes nomes da arte no palco do Teatro Sérgio Cardoso nesta quinta-feira (14).

Uma das homenageadas da noite foi Rita Lee . A cantora, que morreu em maio deste ano, fez história na música brasileira com letras envolventes e inesquecíveis. A primeira artista a prestar homenagem foi Luísa Sonza, que abriu o WME 2023 ao som de "Fruto Proibido", e foi seguida por Julia Mestre em "Doce Vampiro" e Paula Lima em uma performance eletrizante de "Mutante".

A outra grande homenageada da noite foi Dona Onete, que segue trilhando seu caminho aos 84 anos. Ela dividiu o palco com expoentes da nova geração, como a cantora Aila, e com veteranas, como a baiana Daniela Mercury.

O evento foi comandado por Preta Gil e Larissa Luz. Preta, que apresentou todas as edições do prêmio, foi ovacionada pelo público. A cantora acabou de anunciar que venceu o câncer de intestino que vinha tratando.

Ausência de finalistas

Embora de grande importância nacional, sendo o único prêmio do Brasil destinado exclusivamente à categoria feminina, muitas das celebridades finalistas que venceram a premiação não compareceram ao evento e optaram por enviar representantes, como foi o caso de Iza, MC Carol, Marina Sena, Ludmilla e Anitta.

Mesmo sendo a primeira a se apresentar na noite, Luísa Sonza não subiu ao palco para receber o prêmio de Música Mainstream pela canção "Chico", causando um verdadeiro climão durante a apresentação. Posteriormente, a artista publicou em suas redes sociais que estava no camarim e não ouviu o anúncio.

Outros nomes de destaque estiveram presentes na cerimônia, como Karol Conká, Ana Cañas, Isis Broken, Fernanda Abreu, DJ Sophia, Titi Muller, Marimoon, entre outras.

Ao todo, o 7° WME Awards contou com 17 categorias e 85 indicações. Veja a lista completa de finalistas e as vencedoras da edição 2023:

Cantora

Liniker (Vencedora)

Marina Sena

Iza

Simone Mendes

Ana Castela

Álbum

Iza "Afrodhit"

Tulipa Ruiz "Habilidades Extraordinárias"

Marina Sena "Vício Inerente" (Vencedora)

Rachel Reis "Meu Esquema"

Luísa Sonza "Escândalo Íntimo"

Videoclipe

Iza e Mc Carol "Fé nas Maluca" (Vencedora)

Luísa Sonza "Campo de Morango"

Mahmundi "Noites Tropicais"

Marina Sena "Tudo para amar você"

Ludmilla feat. Tasha e Tracie "Sou Má"

Show do ano

Ludmilla "NUMANICE #2" (Vencedora)

Luedji Luna "Bom Mesmo É Estar Debaixo D'água"

Mari Fernandes "Pra Lascar o coração"

Kaê Guajajara "Zahytata"

Marina Sena "Vício Inerente"

Música Mainstream

Iza e MC Carol "Fé nas maluca"

Ludmilla "Sintomas de prazer"

Simone Mendes "Erro Gostoso"

Luísa Sonza "Chico" (Vencedora)

Mari Fernandes "Seu Brilho Sumiu"

Música Alternativa

Ana Frango Elétrico "Electric Fish"

Julia Mestre "Arrepiada"

Letrux "As Feras, essas queridas"

Duquesa feat MC Luanna "99 Problemas" (Vencedora)

Luiza Lian "Homenagem"

Música Latino-americana

Karol G e Shakira "TQG"

Kali Uchis "Moonlight"

Anitta "Funk Rave" (Vencedora)

Emilia e Ludmilla "No Se Ve"

Bea Issler "Garra Latina"

Revelação

Duquesa

Gabi Martins

Uana (Vencedora)

Vivi

Karinah

Profissional do Ano

Drica Lara

Bia Wolf (Vencedora)

Cris Falcão

Leticia Santos

Carolina Alzuguir

Diretora de Videoclipe

Aisha Mbikila (Vencedora)

Belle de Melo

Camila Cornelsen

Az Brunas

Laís Dantas

Compositora

Carolzinha

Jenni Mosello

King Saints

Pamela Maranhão

Luedji Luna (Vencedora)

Produtora Musical

Larinhx

Amanda Magalhães

Clementaum

Ana Frango Elétrico (Vencedora)

"Suyá Synergy"

Instrumentista

Michele Cordeiro

Fernanda Maia

Maíra Freitas

Karollzinha Sanfoneira (Vencedora)

Carol Mathias

DJ

Sophia

Afrolai (Vencedora)

Carola

KENYA20HZ

Miss Tacacá

Empreendedora Musical

Beatriz Almeida

Miria Alves

Tania Artur (Vencedora)

Jaqueline Fernandes

Deh Muss

Jornalista Musical

Isabela Yu

Gabrielle Neves

Láisa Naiane

Kenya Sade (Vencedora)

Dora Guerra

Radialista

Sarah Mascarenhas (Vencedora)

Ana Pimentah

Vany Américo

Denise Oliveira

Bia Sato

* Com informações de Aline Porfírio | Foto de capa: Aline Porfírio

