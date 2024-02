Conselheira do MS é eleita presidente do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito

A presidente do Conselho de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran-MS), Regina Maria Duarte, foi eleita para comandar a presidência do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito (Focotran), em eleição realizada no dia 30 de janeiro de 2024, em Assembleia Geral Virtual.

Regina Duarte será responsável por representar 26 Conselhos Estaduais de Trânsito e o Contradife (Distrito Federal) no biênio 2024/2025. A Diretoria do Focotran será composta por diretores regionais, sendo eles: Região Centro Oeste - Nayara Barros Coimbra (Cetran-GO); Região Norte - Manoel Messias Dias Pinto (Cetran -TO); Região Nordeste - Margareth Gerbase Gramacho Fadigas (Cetran -BA); Região Sudeste - Frederico Pierotti Arantes (Cetran -SP) e Região Sul - Glênio Marcelo Cogo (Cetran-PR).

Ela está entusiasmada com a novidade e acredita que se o trabalho continuar sendo bem-feito é possível ter um trânsito mais seguro, com mais respeito.

"A importância do trânsito é ter o respeito, todos os atores se respeitando, porque é um local onde boas práticas devem ser fomentadas. Acredito que paz começa por cada um e essa será a nossa missão de repassar essa mensagem a todos", enfatiza.

O Focotran tem como um dos objetivos o fomento e a efetivação da integração dos órgão ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT e a promoção do seu fortalecimento, com vistas a integração dos 26 Cetrans e o Contradife.

O Fórum se reúne em quatro encontros anuais com sedes pré-estabelecidas em calendário e reuniões extraordinárias, contando com a participação dos respectivos presidentes de conselhos estaduais e conselheiros para debater sobre normas, legislação e procedimentos a níveis estaduais e regionais.

Recentemente, o Cetran-MS atingiu o feito de 100% de integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito e o objetivo da atual gestão do Focotran é disseminar o conhecimento de especialistas à nível nacional, unindo esforços para harmonizar, valorizar e integrar a atuação dos Conselhos Estaduais de Trânsito para um melhor desempenho, objetivando a preservação de vidas e o reconhecimento das competências descritas em lei.

A presidente Regina Duarte terá um grande caminho a percorrer, mas com sua experiência de especialista e pós-graduada em gestão, educação, segurança de trânsito e mobilidade urbana, e junto ao colegiado conseguiu o feito de colocar o Mato Grosso do Sul em destaque no atendimento a legislação federal, e certamente levará seus vastos conhecimentos para harmonizar o trânsito e a mobilidade urbana em todo o território nacional com total apoio do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SEJUSP), contribuindo com o municipalismo e gerando desenvolvimento.

Comunicação Sejusp

Fonte: Governo MS