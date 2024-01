Conselheiros tutelares tomam posse em Campo Grande

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça da Infância e Juventude Nicolau Bacarji Júnior, participou, nesta quarta-feira (10/1), do ato de posse dos 40 conselheiros tutelares eleitos para o quadriênio 2024/2027, que atuarão em Campo Grande.

Os novos conselheiros foram eleitos em outubro passado, e os decretos com as nomeações estão publicados em edição extra do Diogrande desta quarta-feira. Com a posse, o número de conselheiros tutelares passa de 25 para 40 profissionais. De acordo com a prefeitura da Capital, o número aprovado para posse já prevê os profissionais que vão trabalhar nos outros três conselhos que ainda não foram criados.

Cabe ressaltar que as eleições dos membros do Conselho Tutelar são de responsabilidade dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, sob a fiscalização do Ministério Público. Em 2023, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul atuou em todo o Estado, com a participação dos Promotores de Justiça que fiscalizaram e combateram irregularidades e ilícitos, durante o pleito.

Novos conselheiros e áreas de atuação

Região Norte - Anna Paula Falcão Bottaro Machado, Débora Machado Castro, Loisa do Nascimento Lopez, Maria Carolina Marquez Zamboni e Suellen Francelino Gomes.

Região Bandeira - Adriana Marques Mourão Cabrera, Anna Caroline Kalache Corrêa Lima Barreto, Cristiane da Silva Cantieri Santana, Joana Queiroz dos Santos Lopes e Michele Pauline Alves de Jesus.

Região Sul - Fernanda Valiente, Gislaine Spessoto Soares Matoso, Nathália Gomes de Oliveira, Syelle Ferreira Correa Pereira e Tatiane Lima de Oliveira.

Região Lagoa - Adriano Ferreira Vargas, Jacob Alpires Silva Filho, Hellen Prado Benevides Queiroz (sub judice), Silvana Mônica da Silva e Marcelo Marques de Castro (sub judice).

Região Centro - Ana Clara Sanches Sales, Ana Cláudia Palmeira, Any Gabrieli Ribeiro da Silva, Larissa Abdo Corrêa e Maria Lúcia Maciel Vera.

Região Anhanduizinho - Adriana Gonçalves Dias, Daniel Castro Lima, Gleise de Fátima Ramos da Silva de Melo Franco, Mariany Ferreira Macedo e Raquel Lázaro de Lima Oliveira.

Região Prosa - Aline Vanessa Rigotti Ayala, Eliane Diniz de Souza, Huanna Passos dos Santos, Heloísa Rodrigues Oliveria Lemos e Renata Carla de Lima de Mello.

Região Imbirussu - Bianca Borges da Silva Morais, Letícia Ferreira da Silva Louveira, Maria Suenia de Lima Romeiro, Raffael Oliveira Brugeff e Sandra Aparecida de Souza de Jesus Szablewiski.

Texto: Ana Carolina Vasques/Jornalista Assecom, com informações da Ascom da Prefeitura de Campo Grande.

Foto: Ascom Prefeitura de Campo Grande

Fonte: Ministério Publico MS