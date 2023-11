Conselho Superior do MPMS realiza 9ª Reunião Ordinária

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul reuniu-se nesta quarta-feira (29/11), de forma presencial e por teleconferência, sob a presidência do Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, para dar andamento aos expedientes da pauta da 9ª Reunião Ordinária do ano.

Na pauta, constavam expedientes e procedimentos administrativos, entre eles, a remoção de membro do Parquet.

O Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2023.0011476-6 versou sobre a remoção pelo critério de antiguidade para a 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá, entrância especial, sendo aprovado por unanimidade o nome do Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães.

Texto e fotos: Ana Paula Leite/Jornalista - Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS