Convênio da Acert com Governo MS posiciona a pesca esportiva em Corumbá no mercado

Nos últimos meses, a execução de um plano de marketing e divulgação na mídia da pesca esportiva no Pantanal de Corumbá, desenvolvido pela Acert (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo), ampliou os horizontes para a modalidade de turismo no âmbito nacional e estadual. O segmento ganhou maior visibilidade e presença em feiras e outros eventos promocionais e ainda se conectou ao mundo digital via redes sociais.

Por meio de convênio assinado com o Governo de Mato Grosso do Sul através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS), a Acert desenvolveu várias ações durante o ano, como a criação de sua logomarca e de uma assessoria de imprensa e produção de plataforma na internet com conteúdo de informações sobre a associação, as empresas filiadas e operadoras da pesca esportiva barcos-hotéis, hotéis e lojas de equipamentos e embarcações de pesca e o universo desse esporte em um lugar único, o Pantanal.

Segundo o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, "apoiar entidades como a Acert, que vem realizando um ótimo trabalho em Corumbá, é muito gratificante. Foi fundamental o repasse de recursos para ações, apoio à comunicação, divulgação, melhoria da informação, pois o investimento retorna para MS e para a FundturMS por meio de dados, como taxa de ocupação de hotéis e barcos-hotéis. Então esta é uma parceria que está sendo bem efetivada e ficamos felizes em poder apoiar um destino importante como Corumbá, que é uma referência na pesca esportiva".

"Essa parceria com o Governo do Estado, através da Fundtur, nos permitiu avançar significativamente, sistematizando nossa atuação no mercado com profissionalismo para potencializar ainda mais nosso destino", afirmou o presidente da Acert, empresário Luiz Martins. "Criamos um núcleo de comunicação direta com nosso público, por meio das ferramentas digitais disponíveis, como o site, e reforçamos a prática do pesque e solte."

Segurança e sustentabilidade

Os objetivos, segundo Martins, foram alcançados, quais sejam: aproximar o trade da clientela com rapidez e qualidade na prestação de serviços e atuar mais fortemente na promoção e divulgação do destino, enfatizando sempre que Corumbá é um dos maiores polos de pesca esportiva em água doce do Brasil, com uma rede de 20 barcos-hotéis associados à Acert. "Hoje somos bem posicionados ao oferecer uma pesca diferenciada, para a família, com alto padrão", disse.

Além da estrutura de marketing, gerando divulgação sistemática da temporada de pesca, com destaque para os serviços oferecidos, o compromisso com a segurança das embarcações e dos tripulantes e as belezas naturais do Pantanal, enfatizando sempre a sustentabilidade e preservação dos estoques pesqueiros com a adoção do pesque e solte, o convênio com a FundturMS gerou ainda pesquisas do perfil do turista e levantamentos do fluxo turístico.

Como parte das estratégias de marketing, o ciclo cumprido com sucesso focou outros temas relevantes desenvolvidos pela Acert, como as ações de seus associados nas áreas ambientais, sociais e econômicas, onde atua em parcerias com órgãos governamentais e Ongs em apoio à sustentabilidade do Pantanal e às comunidades tradicionais. A pesca esportiva movimenta R$ 40 milhões anuais em Corumbá somente em salários, gerando mais de mil empregos diretos.

Silvio de Andrade, Rota Pantanal Bonito

*colaboração com FundturMS

Foto: Alexis Prappas

Fonte: Governo MS