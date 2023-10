CPP cobra revisão do veto de Tarcísio de Freitas para psicólogos em escolas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou pesares na manhã da 2ª feira (23.out.23), logo após um ataque que resultou na morte da aluna Giovanna Bezerra da Silva, de 17 anos, na Escola Estadual Sapopemba, na Rua Senador Nilo Coelho, 690, no Jardim Sapopemba, em São Paulo (SP).

O crime, como apontou a polícia, foi deflagrado pelo ambiente escolar violento sem o devido acompanhamento.

O fato ocorreu um mês após Tarcísio ter vetado um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) que autorizava a contratação de psicólogos e assistentes sociais para escolas da rede estadual de ensino. A decisão de veto foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira, 20 de setembro, e tinha como objetivo regulamentar a Lei nº13.935/19.

Ao vetar o projeto, Tarcísio justificou que sua gestão já desenvolve um programa que emprega estes profissionais para atender unidades em todas as regiões do estado. Mas, na verdade, Tarcísio só vetou o projeto, devido ao fato de o autor ser o deputado Paulo Fiorilo (PT), partido ao qual o bolsonarismo (clã ao qual Tarcísio integra) tem como inimigo. Na vida real, a proposta citada pelo governador é lenta e ineficaz.

O projeto de lei de Fiorilo daria celeridade e seria uma alternativa mais eficaz para se chegar aos problemas sistêmicos da educação brasileira. O deputado fez a proposta após a morte da professora Elisabete Tenreiro durante um ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista.

Quando Tarcísio vetou o projeto, o Centro de Professores Paulistas (CPP), disse que defendia a contratação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, bem como medidas preventivas e efetivas por parte das autoridades para que episódios de violência nas unidades paulistas não voltem a acontecer.

Agora, após o novo ataque, o CPP cobrou uma revisão do veto do bolsonarista. "Diante do atual quadro de violência e abandono que acomete a rede pública de ensino estadual paulista, a escola do povo, é inadmissível que o governo do estado de São Paulo continue negligente em relação a estes tristes episódios de violência e à segurança de professores, funcionários da Educação e estudantes", disse.



"Exigimos que o governador Tarcísio de Freitas reveja sua proposta de retirar ainda mais verbas do orçamento para a Educação, já encaminhada à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), bem como o seu veto ao projeto que previa a contratação de psicólogos e assistentes sociais para escolas da rede pública paulista", apontou.



"Neste momento de profunda tristeza para o magistério e para a Educação paulista e brasileira, o CPP se solidariza com familiares, colegas e amigos de todas as vítimas".