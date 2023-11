Crescimento de Adriane define previsão de segundo turno em 2024

Adriane Lopes já deixou de ser uma surpresa. À medida que ganha maior visibilidade administrativamente, crescem também seus cacifes políticos e eleitorais, surpreendendo a quem não a imaginava capaz de dar conta das desafiadoras responsabilidades como herdeira de um legado gerencial de extremas dificuldades.

Para a prefeita de Campo Grande, a questão político-eleitoral ainda é um tema a ser conduzido sem espetáculo e inteiramente afastado da gestão. O que importa no momento, ela ressalta, é levar a bom termo as prioridades da governança, principalmente dentro de um cenário econômico complexo e de algumas incertezas sobre pautas como a reforma tributária e a precificação dos combustíveis.

Adriane Lopes. Foto: Reprodução

Esta ressalva não a impede, entretanto, de fazer seu papel político, não só como filiada ao PP, mas também na condição de liderança de ponta deste partido, juntamente com a senadora Tereza Cristina e o deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa. Ambos são defensores de sua candidatura à reeleição, contudo respeitam a liturgia do cargo e não aceleram o passo antes da hora.

PODER DE FOGO

Adriane Lopes conquista simpatia de setores da sociedade. Foto: Reprodução

Os eventuais adversários reconhecem o poder de fogo que Adriane adquiriu ao longo destes 18 meses de mandato. Estão convictos que seu crescimento já define um segundo turno nas eleições de 2024, considerando que além de Adriane devem estar no páreo o ex-governador André Puccinelli (MDB), os deputados federais Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT), a ex-deputada e titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto, e um nome do bloco direitista-bolsonarista.

Para explicar a marcha evolutiva da prefeita campograndense, aliados e até possíveis rivais reconhecem a naturalidade como ela vem cumprindo a sua rotina de gestora, acessível e investindo no contato com a população, dando atenção aos segmentos mais vulneráveis, articulando produtivas parcerias e realizando investimentos que pareciam inviáveis quando assumiu.

Franco contanto com a população dá capital político à Adriane Lopes. Foto: Reprodução

Também despende um esforço incansável e competente para assegurar no orçamento uma reserva de caixa que fica sobrecarregada no final de cada exercício. No entanto, depois de sacramentar a atualização do piso salarial dos professores, ela já anunciou que o 13º salário do funcionalismo está garantido e será pago dentro do prazo.

Pagamentos em dia ao funcionalismo é uma das marcas da gestão Adriane Lopes. Foto: Reprodução

Ainda é cedo para prognósticos mais confiáveis e só as pesquisas de crédito que serão feitas no ano eleitoral podem delinear o quadro de possibilidades dos partidos e candidaturas. Mesmo assim, já não resta dúvida que Adriane Lopes, por seus méritos na gestão da cidade, avança firmemente na direção dos favoritos para chegar no segundo turno.