Crianças da Furnas do Dionísio recebem brinquedos da campanha 'Caixa Encantada'

Crianças da comunidade Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari, receberam presentes de Natal da campanha "Caixa Encantada", realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso Sul.

A entrega ocorreu hoje (21), na EE Zumbi dos Palmares na área localizada a 43 km de Campo Grande. A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, participou da entrega junto com o secretário Marcelo Miranda (Setescc), além de Vania Lucia Baptista Duarte (subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial), Neidy Nunes Barbosa Centurião (subcomandante-geral da Polícia Militar), e outras autoridades.

"Nossa missão é fazer coisas que impactam na vida de todos os sul-mato-grossenses. E a campanha da 'Caixa Encantada' foi um sucesso, com a participação dos servidores e a sociedade do Estado. Por isso, as crianças estão recebendo presentes nesta época tão importante", destacou Mônica Riedel.

A campanha "Caixa Encantada", realizada entre outubro e dezembro deste ano, arrecadou aproximadamente 45 mil brinquedos que são entregues para crianças e adolescentes atendidos em 300 instituições de todo o Estado.

Aproximadamente 100 crianças da comunidade Furnas do Dionísio foram presenteadas hoje. Entre elas os três filhos de Daiane Fernandes Brum, 25 anos. Ao lado dela, Heitor Gabriel, de apenas 3 anos, mostrava orgulhoso o trator que ganhou e já dividia o brinquedo com a irmã Maria Valentina, de 6 anos, que aguardava para receber seu presente de Natal.

"Eu fico feliz e agradecida de ver uma ação dessas. Para minha família foi importante. Eles ganharam brinquedos e agora posso me preocupar só com as roupas, é menos pesado no orçamento e eles ficaram felizes com o que ganharam aqui", afirmou Daiane, que estava com a filha caçula no colo, Maria Vitória, de 3 meses.

O diretor da escola onde foi realizada a entrega dos presentes, Marcos Antonio da Silva, afirma que ações como esta contribuem para a comunidade. "Temos 102 alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. A comunidade é muito envolvida com as atividades, são parceiros em tudo. E participar de um momento como este é especial para todos".

A presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Furnas do Dionísio, Leandra Martins da Silva, também comemorou a escolha da comunidade para que as crianças fossem presenteadas. "Parabenizo o Governo do Estado por esta ação. Para as 110 famílias que vivem aqui é muito importante. Estamos felizes e já garante o presente de Natal das nossas crianças".

História

Entre as comunidades remanescentes de quilombos no Estado, Furnas do Dionísio é uma das mais antigas e populosas, sendo constituída por pequenos sítios e chácaras onde reside uma população de aproximadamente 450 pessoas.

O fundador da comunidade, Dionísio Antônio Vieira, era um ex-escravo proveniente de Minas Gerais e chegou ao local em 1890 em busca de terras férteis para plantação de subsistência. Com pau-a-pique, sapê, argila e esterco de vaca, ele e sua família levantaram as primeiras casas que vieram a dar origem às Furnas do Dionísio. Todos os moradores da comunidade são descendentes diretos do senhor Dionísio.

