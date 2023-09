"Cultura de paz é dever de todos", diz Lula antes de encontrar presidente da Palestina

O encontro entre o presidente lula-da-silva/">Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, ocorrido em Nova York no dia 19 de setembro, foi marcado por cumprimentos e convites.

Abbas parabenizou Lula pela vitória na eleição de 2022 e pelo seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde o petista criticou o sistema de governança global por não ter resolvido a questão dos dois Estados na região, Palestina e Israel.

"Não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós. Construí-la requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças. Bem o demonstra a dificuldade de garantir a criação de um Estado para o povo palestino”, declarou o presidente do Brasil em um trecho do discurso.

Lula reforçou a importância da paz para a sustentabilidade e prosperidade e declarou que a promoção de uma cultura de paz é dever de todos.

O presidente palestino convidou Lula a visitar a Palestina novamente, o que já havia ocorrido em março de 2010, no fim de seu segundo mandato.