De crianças a idosos, ações humanizadas de educação para o trânsito alcançaram 50 mil pessoas

As ações do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) voltadas a educar para o trânsito tiveram um alcance de 50,7 mil pessoas no ano passado. São crianças, jovens, adultos e idosos que tiveram acesso à iniciativas voltadas à conscientização em busca de um trânsito mais seguro para todos.

Se comparado ao ano de 2022, o número de atendimentos foi 70% maior, explica a Diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo. "Antes tínhamos muitas restrições da pandemia que limitavam o contato. O cenário em 2023 foi totalmente diferente e conseguimos um alcance muito maior. Para 2024 já temos um planejamento e queremos ampliar ainda mais nossas ações".

Crianças brincam nos jogos educativos do Detran

A consciência no trânsito não tem idade, seja da criança que chama atenção do pai por não usar o cinto de segurança, ou a pessoa mais madura que decide que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vai trazer independência. De janeiro a dezembro foram desenvolvidos programas, projetos, campanhas, ações e eventos, sendo 168 presenciais e 34 na modalidade online.

Crianças

De abril a dezembro de 2023 o Detranzinho, mini cidade escola construída dentro da sede do Detran, recebeu 8,1 mil pessoas, entre estudantes e professores de instituições de ensino das redes pública e privada de Campo Grande.

As visitas são realizadas durante o ano letivo e são programadas por agendamento. Além das experiências oferecidas no espaço, como jogos educativos, passeios de bike e city tour pela mini cidade com profissional treinado para essa condução, o Detran disponibiliza transporte de ida e volta e lanche para as crianças.

Encontro com idosos

Idosos

Ao longo do ano de 2023 o programa "Detran-MS vai onde a Pessoa Idosa está" atendeu mais de 1,2 mil idosos em Campo Grande. A ação é desenvolvida nos Centros de Convivência da Pessoa Idosa e Associações.

Detran na comunidade

O Projeto "Em duas rodas, eu escolho segurança" nas Moreninhas e a participação no Mutirão do Povo no Bairro Vida Nova, são exemplos de iniciativas que promovem educação para o trânsito de forma leve e divertida para quem mora nas comunidades da Capital. Nesses eventos, enquanto os adultos fazem a experiência com os óculos simuladores de embriaguez ou a simulação da bike no ponto cego do caminhão, as crianças fazem o circuito educativo com jogos de dados e amarelinha.

Detran nas empresas

O Prossegue (Programa de Palestras em Empresas Públicas e Privadas) é uma iniciativa do Detran que leva palestras educativas para colaboradores das empresas solicitantes, com abordagem de assuntos como: direção defensiva, regras de circulação, noções de primeiros socorros e mecânica, entre outros. As ações acontecem ao longo de todo ano, conforme agendamento prévio.

Aula inaugural do Vencendo o Medo de Dirigir

Vencendo o Medo de Dirigir

O Programa Vencendo o Medo de Dirigir, parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e alunos de psicologia, promove encontros semanais com pessoas que possuem amaxofobia que é a fobia de dirigir veículos automotores.

Um Novo Olhar

O curso Novo Olhar oferece atendimento individualizado e humanizado para condutores que tiveram a CNH suspensa por algum motivo, e que acumulam três reprovações teóricas no curso de reciclagem. São realizados e média 4 cursos por ano.

Servidoras com as caixas do teatro Arte em Trânsito

Prêmio

Em 2023 o Detran-MS recebeu o prêmio Destaque Em Educação do Cetran/2023 com o projeto que utiliza a técnica do "teatro lambe lambe" para educação de trânsito. O "Trânsito na Caixa" é uma das ferramentas usadas pela Diretoria de Educação de Trânsito para participação nos eventos em escolas, praças, shoppings e ações pelo interior do Estado.

Outros

Além das ações mencionadas, foram realizadas inúmeras iniciativas em datas festivas como, carnaval, movimento Maio Amarelo, festas tradicionais nos municípios do interior, semana nacional do trânsito, passeios ciclísticos, além da participação em festivais tradicionais como o Fetran (Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito) da PRF e o Fesmorena (Festival de Musica Escolar) da TV Morena.

