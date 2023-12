Deputada do Centrão é alvo da PF por ligação com milicianos

A Justiça do Rio de Janeiro afastou do cargo, nesta 2ª feira (18.dez.23), a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD), por suspeita de envolvimento dela com milicianos cariocas. Ela foi alvo de buscas da Polícia Federal (PF), durante a Operação Batismo deflagrada nesta manhã.

A investigação é do Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ), da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com a PF, 40 agentes foram às ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão nos bairros de Campo de Grande, Santa Cruz e Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. O gabinete da parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também foi vasculhado.

Lucinha fica afastada por tempo indeterminado e o Tribunal de Justiça Estadual também proibiu a parlamentar de manter contato com investigados e de frequentar a Casa Legislativa.

A PF diz que Lucinha é conhecida pelo apelido “madrinha” entre os milicianos. A centristra agia como lobista em benefício da milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Conforme a investigação, a deputada é o “braço político da milícia do Zinho”, uma das mais violentas do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, Lucinha atuava "especialmente na articulação política junto aos órgãos públicos visando

atender os interesses do grupo miliciano, investigado por organização criminosa, tráfico de armas de fogo e

munições, homicídios, além de extorsão e corrupção".

QUEM É LUCINHA

A parlamentar, que tem como reduto político a Zona Oeste do Rio, começou na política tendo o seu nome ligado ao PDT. Nos anos 1990, foi eleita pela primeira vez como vereadora do Rio, fazendo parte dos quadros do PDSB.

A trajetória política de Lucinha incluiu a presidência da Comissão de Saúde e uma CPI que investigou a "Máfia do IPTU" no início dos anos 2000, durante seu mandato como vereadora. Em 2008, ela foi eleita a vereadora mais votada do Rio, com quase 70 mil votos. Lucinha ingressou na Alerj em 2011, mantendo sua posição como deputada estadual desde então.

OPERAÇÃO BASTISMO

A ação é um desdobramento da operação Dinastia, deflagrada pela PF do Rio em agosto de 2022, com o objetivo de desarticular organização criminosa formada por milicianos.