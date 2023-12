Deputado Alexandre Leite reage a tentativa de assalto e mata suspeito

Câmara dos Deputados O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil)

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) reagiu a uma tentativa de assalto na tarde deste sábado (16) em um cruzamento da Marginal Pinheiros com a Avenida Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, Alexandre estava com sua esposa quando dois homens em uma moto efetuaram disparos contra o veículo.





Armado, Leite atirou contra os suspeitos e um deles veio à óbito. O segundo homem fugiu do local e ainda não foi encontrado pelas autoridades.

Alexandre é filho do vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ao G1, o pai do deputado afirmou que foram efetuados três tiros contra o veículo de seu filho e que ele e sua esposa estão em segurança.

Fonte: Nacional