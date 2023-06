Deputado denuncia condições insalubres em aldeia e cobra providências

O deputado estadual Zeca do PT denunciou as condições insalubres que vêm enfrentando os indígenas da aldeia Pyelito Kuê, situada no município de Iguatemi. Em indicação apresentada nesta 4ª feira (31.mai.23), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o parlamentar alertou o Ministério Público Federal (MPF) e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) que os moradores da aldeia estão consumindo água de péssima qualidade e cobrou providências.

O petista já havia denunciado a autoridades da saúde indígena que crianças da aldeia Pyelito Kuê apresentavam quadro de desnutrição severa. Desta vez, o parlamentar cobrou ação do MPF para sanar o problema da péssima qualidade da água que abastece a comunidade.

"É urgente que as autoridades intervenham nessa situação de insalubridade que se instaurou na aldeia Pyelito Kuê. Anteriormente denunciei os casos de desnutrição, e agora recebemos reclamações de que a água fornecida aos moradores da comunidade é de péssima qualidade. O Ministério Público Federal precisa agir rapidamente, e também reivindiquei ao DSEI que se manifeste sobre quais medidas adotará para sanar esse problema de abastecimento de água", enfatizou Zeca do PT.

Os requerimentos do parlamentar foram encaminhados ao coordenador do DSEI/MS, Arildo Alves Alcântara, e ao Procurador-Chefe do MPF/MS, Silvio Pettengill Neto. Veja a fala de Zeca: