Deputado do PL empregou esposa, cunhada e mais dois parentes em gabinete

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) empregou em seu gabinete na Câmara dos Deputados a companheira, uma cunhada e dois concunhados, em uma prática que pode configurar nepotismo. A informação foi revelada em apuração do jornalista Tácio Lorran, da coluna do Metrópoles, na 5ª feira (06.nov.25).

Segundo o levantamento, a Câmara já desembolsou mais de R$ 2,1 milhões com salários e benefícios pagos aos quatro familiares desde 2020. Elizabeth Dias de Oliveira, companheira do parlamentar, recebeu a maior parte do montante, cerca de R$ 1,2 milhão, após ser promovida até atingir o teto da função de secretária parlamentar, com remuneração bruta de quase R$ 19 mil.

O casal declarou união estável em cartório em 2022, mas Elizabeth já estava lotada no gabinete desde 2020. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), vínculos por afinidade em união estável podem configurar nepotismo na administração pública.

Inicialmente, o deputado não viu irregularidade nas nomeações. No entanto, um dia após a publicação da denúncia, na 6ª feir (7.nov.25), ele divulgou nota informando a exoneração dos quatro familiares, sendo eles Elizabeth Dias, Gabriela Aparecida Lima de Oliveira, Luy Ferreira Sobral e Naara Star de Oliveira Souza Dias.

O caso ainda não teve as exonerações confirmadas no boletim administrativo da Câmara. Chrisóstomo, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e ocupa a vice-liderança da oposição, é conhecido por defender bandeiras conservadoras e por atuar em comissões como a CPMI do INSS.