Deputado Federal Carlos Jordy é alvo da Operação Lesa Pátria

O deputado federal Carlos Jordy (PL) foi alvo de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, realizada pela Polícia Federal (PF) na última 5ª.feira (18.jan.24). O objetivo da operação é identificar indivíduos que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos em 8 de janeiro do ano passado. As investigações indicam que Jordy trocou mensagens com um grupo de golpistas no Rio de Janeiro, fornecendo orientações sobre os atos. A PF apreendeu uma arma e R$1.000 na residência do parlamentar.

A operação também atingiu outras pessoas que montaram acampamento em frente à 2ª Companhia de Infantaria em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O principal objetivo da operação é identificar indivíduos que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos em 8 de janeiro.

Nas redes sociais, Jordy declarou que a busca é "uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal". O deputado negou ter incitado as pessoas a participar dos atos antidemocráticos e afirmou que nunca apoiou qualquer tipo de ato.

Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Jordy alega que a busca e apreensão são uma constatação de que estamos vivendo em uma ditadura.