Deputado Federal Vander Loubet é 100% governo Lula

Um levantamento de fidelidade realizado pelo Poder360 mostra que o deputado sul-mato-grossense Vander Loubet (PT) é o parlamentar mais fiel ao governo do presidente Lula. Ao lado de Loubet, apenas a Deputada Federal Carol Dartora (PT-PR) atinge o índice de 100% de apoio ao governo em votações ao longo de 2023, o 1º ano de mandato do 3º governo Lula.

Conforme o levantamento do site, a lista foi dividida em dois grupos — PT e PL — para permitir a análise do compromisso dos deputados com o governo.

Entre os dez deputados mais fiéis ao governo, apenas um não é filiado ao PT. Vander e Carol Dartora foram os únicos que votaram a favor do governo em todas as ocasiões. Veja:

Por outro lado, a maioria dos deputados que menos seguem a orientação governamental são membros do PL do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, liderados por Caroline de Toni (PL-SC) e Chris Tonietto (PL-RJ). Veja:

A classificação é baseada apenas nos deputados que possuem pelo menos 50 votos registrados.

METODOLOGIA

De acordo com o Poder360, para o levantamento foram utilizados dados abertos da Câmara para comparar mais de 100 mil votos de congressistas com as 283 orientações do governo em 2023.

As votações sem orientação foram desconsideradas, e abstenções e obstruções foram consideradas votos que não seguiram o governo.

Os dados devem ser interpretados com cautela, mas fornecem um indicativo para entender o comportamento dos aliados em relação às posições do Planalto na Câmara.

FONTE: PODER360.