Deputado garante verbas federais a município de prefeito que o agrediu

No dia 10 deste mês, o Restaurante Manura (Avenida Mato Grosso, Centro) foi palco de cenas constrangedoras para o município de Paranaíba. Seu prefeito, Maycol Queiroz (PDT), que é conhecido como Maico Doido, ofendeu verbalmente o deputado federal Vander Loubet (PT) e ainda tentou agredi-lo, mas foi contido por alguns vereadores que o acompanhavam e por funcionários do estabelecimento.

A razão do conflito foi uma ácida interpelação de Maycol pelo apoio dado por Loubet às reivindicações salariais dos professores paranaibenses. Questionado ofensivamente, o deputado quis encerrar a polêmica dirigindo-se ao banheiro, sendo perseguido e filmado por Maycol. Resolveu então perguntar ao gestor o que foi feito com a verba de R$ 1,5 milhão destinada a Paranaíba por meio de uma de suas emendas parlamentares. A resposta de Maycol foi a tentativa de agressão.

DEMANDAS ATENDIDAS

O apoio de Loubet ao município está cristalizado em várias emendas de seu mandato e incluídas no Orçamento da União. Para a gestão de Maycol, em 2021 o deputado assegurou aos cofres da Prefeitura de Paranaíba R$ 1,5 milhão, com destinações carimbadas que englobam a reforma do Ginásio, construção de moradias populares e criação da Guarda Mirim.

Em 12 de agosto de 2021, Maycol Doido e o secretário municipal de Esportes, Eduardo Borges, receberam na prefeitura a arquiteta e urbanista Juliana Castro e o engenheiro civil Renato Esaki, da Associação dos Municípios (Assomasul), para discutir a elaboração do projeto de reforma do ginásio. A emenda de Loubet havia sido solicitada pelos vereadores Jair Fernandes e sargento Benites, juntamente com Eduardo Borges.

Seis dias depois desta reunião, em 18 de agosto, Borges publicou em seu perfil no Facebook um vídeo de agradecimento a Loubet. Ao seu lado estão Renato Esaki, Jair Fernandes, Alexandre e Juliana Castro. No texto, o secretário agradece: "Obrigado Vander Loubet. Graças aos recursos destinados (...) poderemos em breve, após viabilização de projetos, dar início à reforma do Ginásio da Iacal, onde serão investidos R$ 500 mil. Através de uma gestão transparente, com apoio de recursos estaduais e federais, Paranaíba recebeu R$1,5 milhões do Deputado federal Vander Loubet, onde R$500 mil foram destinados ao Esporte, R$ 800 mil para construção de casas populares e R$ 200 mil para criação de uma Guarda Mirim Municipal".

Confira o vídeo gravado e publicado pelo secretário municipal de Esportes de Paranaíba, Eduardo Borges, para agradecer a Loubet:

Em 10 de dezembro, Maico Doido também usou as redes sociais para agradecer a parceria de Vander Loubet: Brasília, 8 da noite. Obrigado Deputado Vander pela emenda de Um milhão e Meio de Reais já conta do nosso Município. Vamos atender nossos vereadores Andrew e Jair, obrigado aos 10 vereadores que apoiam essa gestão. Já pedimos para 2022 emenda de bancada para canalização de córregos de Paranaíba. Deputado Vander será mais uma vez parceiro (sic)", escreveu Maico Doido na legenda de um vídeo em que aparece ao lado de Vander. Veja:

Para Vander Loubet, o desentendimento ocorrido na churrascaria é algo a ser superado pelo interesse comum que une dois mandatos, o seu e o do prefeito. "Estamos focados em trabalhar pelos paranaibenses. Se tivemos um desentendimento, podemos superá-lo partindo do princípio do diálogo e do interesse comum. Não há que alimentar qualquer tipo de ressentimento. Continuaremos trabalhando por Paranaíba, fui eleito com este compromisso e vamos cumpri-lo, aliás, reforçando e intensificando nossas ações para que a região seja atendida, porque sua gente é merecedora do melhor".