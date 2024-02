Deputados da ALEMS debatem gestão do Governo e previdência na primeira sessão de 2024

Com a presença de um grupo de aposentados do Estado, no Plenário Júlio Maia, a previdência e a gestão do Governo foram os temas abordados nesta manhã (6) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), durante a primeira sessão ordinária. O deputado estadual Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou a importância do assunto na tribuna. "Ontem participei de uma assembleia do Sindicato dos Policiais Civis [Sinpol], para deliberar sobre assuntos relacionados a vida funcional do policial civil, eu sou policial civil, já fui investigador e delegado. O assunto previdência é um assunto recorrente. Existe sim um projeto, um plano do equacionamento da dívida da previdência, para ser votado até março, o Estado tem que apresentar o equacionamento, e essa apresentação já foi feita ao fórum", informou.

"Quero me somar, participar das reuniões, pois o governador é sensível a situação, mas isso também tem que ser discutindo de forma legal, e vamos envolver essa Casa. Estaremos participando, acompanhando diretamente. Também estou aqui para somar a todas as pautas, um exemplo é a judicialização da Saúde, segurança pública, municipalismo com o investimento em Infraestrutura, Educação Básica, Saúde e Assistência Social, plano que será executado pelo Governo do Estado. Somo em todas as causas que venham a melhorar a vida das pessoas", concluiu Caravina.

O deputado Zeca do PT (PT) elogiou a gestão estadual. "Fruto de um debate que eu trouxe para essa casa, hoje havia um técnico da Secretaria de Infraestrutura para saber quais as estradas estratégicas de acesso aos assentamentos estaduais. Vários lugares foram e serão contemplados, o governo positivamente investe além dos municípios no atendimento dos assentamentos rurais para poderem escoar o seu produto de forma mais tranquila para as cidades onde abastecem"

O deputado João Henrique (PL) destacou o percentual que incide sobre os salários dos aposentados do Estado de Mato Grosso do Sul. "Sinto na pele o que vocês estão passando, no mandato passado votei veemente contrário a possibilidade de inserção dos 14%, acredito que esse percentual deva ser retirado agora, imediatamente. Houve um tempo em que os parlamentares traziam os debates para esta Casa buscando voltar com uma solução, como mencionado hoje sobre o gasto com a judicialização da saúde, que interfere na lógica, tecnologia e gestão do Estado", disse.

O deputado Pedrossian Neto (PSD), vice-líder do Governo na Casa de Leis, também falou sobre o tema. "Esse pleito vai ser atendido, haverá uma proposta do Executivo para distensionar a questão, que chega após o Carnaval", disse.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS